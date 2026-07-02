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Човјек који је живио 104 године открио тајну дуговјечности: Ову биљку је јео сваког дана

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 22:05

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Старац положио руку на дрену штаку.
Фото: Pexels/khbab alturky

У брзини свакодневице често заборавимо на себе, здравију исхрану и узмемо шта нам је прво при руци. Човјек који је живио 104 године открио је тајну дуговјечности и здравог живота.

Андреј Ворон, мудрац са Карпата, дочекао је 104. годину, а иза себе је оставио једноставан путоказ за живот који не пролази у чекаоницама. Његова тајна дуговјечности није била у некаквим чудотворним рецептима, већ у поштовању онога што нам земља даје.

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Ворон је био човјек који је вјеровао да се здравље не купује, већ да се стиче повратком природи и ослушкивањем сопственог тијела.

Ево шта је овај горштак савјетовао свима који желе да дочекају дубоку старост у снази, а не у болести.

Храна која продужава живот

Ворон је имао једноставан став о храни: месо је заобилазио јер је сматрао да у себи носи енергију бола. Његов сто је био пун онога што расте из земље и упија сунце. Ако желите да слиједите његов пут, сваког дана једите поврће.

Цвекла му је била на првом мјесту – тврдио је да на овој земљи нема боље хране. Уз њу, јео је пасуљ, бундеву, шаргарепу, паприку и све оно бобичасто воће које је називао „очима земље“.

Принципи за добро здравље и дух

Да би човјек живио дуго, мора да његује тијело и душу истим жаром, јер управо је то примарна тајна дуговјечности коју сви тражимо:

Снага поста

Ворон је пост сматрао највећим даром за тијело. Од четвртка до петка увече није јео ништа, пио је само воду, и послије тога се осјећао лагано попут птице.

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Повезаност са земљом

Често је боравио поред воде која испира умор и бистри мисли. Практиковао је уземљење – стајање босим ногама на земљи, вјерујући да нам она враћа снагу коју губимо током дана.

Умјереност

Јести мало, а често, била је његова девиза. Умјесто преједања, пио је много воде и компота, а послије вечере обавезно шетао по врту пола сата.

Покрет је лијек

„На камену који се котрља маховина не расте“, говорио је. Није вјеровао у лежање и недјељно излежавање; сматрао је да се нерви најбоље смирују радом руку и сталним кретањем.

Ментална хигијена

Највећи отров су љутња, осуђивање и трка са другима. Говорио је да свако носи своју муку и да је узалудно покушавати некога промијенити. Будите себи судија у чистоти и достојанству.

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Челичење од малих ногу

Није одлазио љекарима јер је вјеровао да дјецу треба „дати природи“. Нека их опече коприва, нека се купају у хладној води – тако се тијело и дух кале док су још млади.

Лијекови су у природи, не у апотеци

Ворон је живот доживљавао као дар. Његова филозофија је јасна: будите радосни, не покушавајте да уграбите све за себе, већ будите корисни другима. Кад је души тешко, ходајте пољем или шумом – природа ће однијети вашу тугу.

Многи су га питали како је успио, а он је само слегао раменима и указивао на једноставност постојања. Запамтите, дубока старост није ствар среће, већ одлука да живите по законима земље.

Иако многи лутају у потрази за чудима, тајна дуговјечности заправо лежи у ономе што већ имате пред очима, у шуми и пољу, преноси Крстарица.

Не оптерећујте се оним што други мисле, слушајте своје срце и, прије свега, не заборавите цвеклу на свом столу.

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Јер, како је овај мудрац знао, управо су најобичније ствари оне које нам дају највише снаге и враћају нас коријенима.

(Крстарица)

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Тагови :

дуговјечност

здрава исхрана

здравље

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