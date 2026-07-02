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У које све државе се може путовати са пасошем БиХ?

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 20:29

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У које све државе се може путовати са пасошем БиХ?
Фото: АТВ

Најновији подаци Henley Passport Indexa за други квартал текуће године показују да се БиХ налази међу 50 држава са најјачим пасошима на свијету.

Према овом међународном рангирању, пасош Босне и Херцеговине заузима 43. мјесто, а његовим власницима омогућава путовање без визе у чак 122 државе свијета.

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Henley Passport Index обухвата 199 пасоша и рангира их према броју земаља у које њихови грађани могу путовати без претходног прибављања визе. Листа се израђује на основу службених података Међународног удружења за ваздушни саобраћај (ИАТА).

На врху листе и ове године налази се Сингапур, чији грађани без визе могу путовати у чак 192 државе.

Друго мјесто дијеле Јапан, Јужна Кореја и Уједињени Арапски Емирати, са могућношћу путовања у 188 земаља, док је трећа Шведска са приступом у 187 држава.

Када је ријеч о региону, Хрватска се налази на одличном осмом мјесту, а њен пасош омогућава путовање без визе у 182 државе, пише Црна-Хроника.

Међу десет најјачих пасоша свијета налазе се и Белгија, Француска, Њемачка, Италија, Шпанија, Низоземска, Норвешка, Швицарска, Велика Британија, Аустралија, Канада и Сједињене Америчке Државе.

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Иако пасош Босне и Херцеговине није међу водећима у свијету, грађанима и даље омогућава безвизна путовања у велики број земаља, што га сврстава међу највредније пасоше у глобалним оквирима и олакшава туристичка, пословна и приватна путовања широм свијета.

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Тагови :

пасош

путовање

виза

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