Важна вијест за студенте Универзитета у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Кандидати који су положили пријемни испит за упис у прву годину првог циклуса студија на Универзитету у Бањалуци, а нису остварили право уписа, имају могућност да се упишу на неки од сродних студијских програма на којима су остала упражњена мјеста без поновног полагања пријемног испита.
Како је наведено у закључку Сената, а како је саопштено из Универзитета, факултети и Академија умјетности доставиће Ректорату списак студијских програма са бројем преосталих упражњених мјеста најкасније до 10. јула.
"Списак слободних мјеста биће објављен на интернетским страницама Универзитета у Бањалуци, као и факултета и Академије умјетности, најкасније до 13. јула. Кандидатима који се одлуче да конкуришу на други сродни студијски програм, студентске службе издаваће потврду о положеном пријемном испиту, односно испиту за провјеру склоности и способности, која је неопходна за пренос конкурсне документације", истакли су они.
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Пренос конкурсне документације, то јесте упис на сродне студијске програме на којима су остала упражњена мјеста биће могућ до 16. јула, док ће упис кандидата бити окончан дан касније, то јест најкасније до 17. јула.
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