За викенд поново пораст температуре

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској ће за викенд, 4. и 5. јула, бити претежно сунчано и топло, са максималном температуром ваздуха до 34 степена Целзијусова, прогноза је Хидрометеоролошког завода Српске.
Сутра ће, након облачног јутра са слабом кишом на истоку, током дана бити сунчаних периода уз промјенљиву облачност и топло, са максималном температуром ваздуха од 26 до 32 степена Целзијусова.
У суботу ће, након свјежег јутра, бити претежно сунчано и топло, од 26 до 31, на југу до 34 степена Целзијусова.
И у недјељу ће јутро бити свјеже, а остатак дана претежно сунчано и још мало топлије, од 27 до 34 степена Целзијусова.
У понедјељак, 6. јула, у првом дијелу дана биће претежно сунчано и топло, а касније облачније уз пролазну слабу кишу која ће се премјештати од запада и сјевера ка истоку.
Максимална температура ваздуха износиће од 27 до 31, на југу око 34 степена Целзијусова.
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