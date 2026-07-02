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За викенд поново пораст температуре

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 11:08

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Приказан је сунчан дан у градском парку са асфалтном стазом у предњем плану и тржним центром у позадини.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској ће за викенд, 4. и 5. јула, бити претежно сунчано и топло, са максималном температуром ваздуха до 34 степена Целзијусова, прогноза је Хидрометеоролошког завода Српске.

Сутра ће, након облачног јутра са слабом кишом на истоку, током дана бити сунчаних периода уз промјенљиву облачност и топло, са максималном температуром ваздуха од 26 до 32 степена Целзијусова.

У суботу ће, након свјежег јутра, бити претежно сунчано и топло, од 26 до 31, на југу до 34 степена Целзијусова.

И у недјељу ће јутро бити свјеже, а остатак дана претежно сунчано и још мало топлије, од 27 до 34 степена Целзијусова.

У понедјељак, 6. јула, у првом дијелу дана биће претежно сунчано и топло, а касније облачније уз пролазну слабу кишу која ће се премјештати од запада и сјевера ка истоку.

Максимална температура ваздуха износиће од 27 до 31, на југу око 34 степена Целзијусова.

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Тагови :

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сунчано и топло

Температура

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