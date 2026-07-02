Аутопутеви Српске: Мјерење квалитета коловозне конструкције од 3. до 7. јула

Аутор:АТВ редакција
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На дионици ауто-пута Градишка–Бањалука, поддионици Гламочани–Маховљанска петља, од 3. до 7. јула биће мјериће се квалитет коловозне конструкције и степен слијегања под оптерећењем.
Овој активности претходило је геодетско снимања терена.
Поступак испитивања одвијаће се у возној и зауставној траци, у оба смјера на цијелој предвиђеној дионици, саопштено је из предузећа "Аутопутеви Републике Српске"
Све ове активности спроводе се ради што квалитетније припреме пројекта рехабилитације коловоза на дионици ауто-пута Градишка–Бањалука.
Из "Аутопутева" возачима скрећу пажњу на додатни опрез приликом вожње овом дионицом у току поменутих активности, те да брзину кретања прилагоде условима на путу, поштујући промјењиву саобраћајну сигнализацију.
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