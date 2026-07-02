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Аутопутеви Српске: Мјерење квалитета коловозне конструкције од 3. до 7. јула

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 09:19

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Зграда Аутопутева Република Српска
Фото: АТВ

На дионици ауто-пута Градишка–Бањалука, поддионици Гламочани–Маховљанска петља, од 3. до 7. јула биће мјериће се квалитет коловозне конструкције и степен слијегања под оптерећењем.

Овој активности претходило је геодетско снимања терена.

Поступак испитивања одвијаће се у возној и зауставној траци, у оба смјера на цијелој предвиђеној дионици, саопштено је из предузећа "Аутопутеви Републике Српске"

Све ове активности спроводе се ради што квалитетније припреме пројекта рехабилитације коловоза на дионици ауто-пута Градишка–Бањалука.

Из "Аутопутева" возачима скрећу пажњу на додатни опрез приликом вожње овом дионицом у току поменутих активности, те да брзину кретања прилагоде условима на путу, поштујући промјењиву саобраћајну сигнализацију.

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Тагови :

Аутопутеви Републике Српске

саопштење

Градишка-Бањалука

Гламочани–Маховљанска петља

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