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У Српској рођене 24 бебе

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 08:15

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беба новорођенче мало дијете
Фото: Pexel/Emma Bauso

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, 10 дјевојчица и 14 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У Бањалуци је рођено осам беба, у Добоју пет, Бијељини четири, Источном Сарајеву, Фочи и Градишци по двије, а у Зворнику једна беба.

Двије дјевојчице и шест дјечака рођено је у Бањалуци, у Добоју три дјевојчице и два дјечака, у Бијељини једна дјевојчица и три дјечака, у Фочи двије дјевојчице, у Градишци два дјечака, у Источном Сарајеву дјевојчица и дјечак, а у Зворнику једна дјевојчица.

У породилиштима у Приједору, Требињу и Невесињу није било порода.

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Тагови :

беба

Република Српска

рођене бебе

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