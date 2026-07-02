Ибрахимовић о игри БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Златан Ибрахимовић анализирао је пораз репрезентације БиХ против САД на Мундијалу, који је елиминисао екипу Сергеја Барбареза из даљег такмичења.
Легендарни фудбалер се сложио да је пролаз репрезентације САД потпуно заслужен.
"Ово је разлог зашто је фудбал највећи спорт на свијету. САД су синоћ имале сваки разлог да се распадну, али су умјесто тога постале још јаче", поручио је Ибрахимовић.
Истакао је како су Американци показали менталитет шампиона.
"Сједињене Америчке Државе нису почеле жалити саме себе. Наставили су трчати, вршити притисак и вјеровати. Управо ме то највише импресионирало", рекао је Ибрахимовић.
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Анализирао је и игру БиХ.
"Босна и Херцеговина имала је сваку прилику да искористи околности, али је дјеловала уздрмано. Играње против десеторице требало им је дати додатно самопоуздање, а на крају су Американци изгледали као екипа која има играча више", каже легендарни Швеђанин, преноси Б92
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