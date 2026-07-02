Заједно гледали утакмицу: Вицо Зељковић се састао на Хауардом Лутником

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник ФС БиХ Вицо Зељковић састао се са Хауардом Лутником, америчким секретаром за трговину, на утакмици шеснаестине финала Свјетског првенства између САД-а и БиХ.
"Било ми је задовољство да се сретнем и гледам заједно утакмицу са господином Хауардом Лутником, америчким секретаром за трговину и једним од најутицајнијих чланова економског тима предсједника САД Доналда Трампа. Осјећам потребу да му се захвалим на указаном гостопримству и на свему пруженом током боравка у Америци", рекао је Зељковић.
Подсјећамо, фудбалери БиХ завршили су наступ на Свјетском првенству након што су поражени од селекције САД-а у шеснаестини финала резултатом 2:0.
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