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Заједно гледали утакмицу: Вицо Зељковић се састао на Хауардом Лутником

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 07:06

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Заједно гледали утакмицу: Вицо Зељковић се састао на Хауардом Лутником
Фото: Ustupljena fotografija

Предсједник ФС БиХ Вицо Зељковић састао се са Хауардом Лутником, америчким секретаром за трговину, на утакмици шеснаестине финала Свјетског првенства између САД-а и БиХ.

"Било ми је задовољство да се сретнем и гледам заједно утакмицу са господином Хауардом Лутником, америчким секретаром за трговину и једним од најутицајнијих чланова економског тима предсједника САД Доналда Трампа. Осјећам потребу да му се захвалим на указаном гостопримству и на свему пруженом током боравка у Америци", рекао је Зељковић.

Утакмица БиХ - САД
Утакмица БиХ - САД

Подсјећамо, фудбалери БиХ завршили су наступ на Свјетском првенству након што су поражени од селекције САД-а у шеснаестини финала резултатом 2:0.

БиХ САД

Фудбал

Крај за БиХ: Американци их избацили са Свјетског првенства!

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Вицо Зељковић

Хауард Латник

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