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Нагла промјена времена донијела прве проблеме: Противградна заштита на испиту

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 07:30

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Лед у Братунцу
Фото: БХ Метео

Нагла промјена времена већ је донијела прве проблеме и поново ставила на испит противградну заштиту. Током претходних дана само на подручју Херцеговине и јужног Подриња испаљено је 157 противградних ракета због развоја градоносних облака.

Систем одбране од града функционише, а екипе су спремне.

Директор Противградне превентиве Републике Српске, Тихомир Дејановић, каже да је протекла ноћ била мирна а укупно је испаљено преко 600 ракета у протеклом периоду.

- Задовољни смо, штете су сведене на минимум. Данас је нестабилно али знатно боље, али треба испратити ситуацију. Доста је влаге у атмосфери. Сутра очекујемо стабилизацију и љетне температуре - рекао је Дејановић за РТРС.

За процес разбијања облака потребно је добити дозволе.

- Упркос нашем дјеловању град некада направи штету јер ми не можемо 100 одсто спријечити посљедице. А не смијемо ни да пуцамо у прекограничном појасу. Ових дана су биле високе температуре и нестабилности у атмосфери па је било града - каже Дејановић.

Ако постоји одобрење моментално се дјелује.

- Ми дежурамо 24 часа, најмање шест људи је у смјени. Нисмо свемогући али наша ефикасност је 70 до 80 процената смањења штета. Град буде меканији и мањи кинетички удари о тло што утиче на мању штету - објаснио је Дејановић.

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Тагови :

лед и град

падавине

противградна превентива

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