Нагла промјена времена донијела прве проблеме: Противградна заштита на испиту

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Нагла промјена времена већ је донијела прве проблеме и поново ставила на испит противградну заштиту. Током претходних дана само на подручју Херцеговине и јужног Подриња испаљено је 157 противградних ракета због развоја градоносних облака.
Систем одбране од града функционише, а екипе су спремне.
Директор Противградне превентиве Републике Српске, Тихомир Дејановић, каже да је протекла ноћ била мирна а укупно је испаљено преко 600 ракета у протеклом периоду.
- Задовољни смо, штете су сведене на минимум. Данас је нестабилно али знатно боље, али треба испратити ситуацију. Доста је влаге у атмосфери. Сутра очекујемо стабилизацију и љетне температуре - рекао је Дејановић за РТРС.
За процес разбијања облака потребно је добити дозволе.
- Упркос нашем дјеловању град некада направи штету јер ми не можемо 100 одсто спријечити посљедице. А не смијемо ни да пуцамо у прекограничном појасу. Ових дана су биле високе температуре и нестабилности у атмосфери па је било града - каже Дејановић.
Ако постоји одобрење моментално се дјелује.
- Ми дежурамо 24 часа, најмање шест људи је у смјени. Нисмо свемогући али наша ефикасност је 70 до 80 процената смањења штета. Град буде меканији и мањи кинетички удари о тло што утиче на мању штету - објаснио је Дејановић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Тенис
2 ч0
Фудбал
5 ч6
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
09
30
09
19
09
16
09
07
08
52
Тренутно на програму