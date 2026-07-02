Блажи земљотрес рано јутрос забиљежен у Херцеговини: Епицентар код Мостара

Аутор:АТВ редакција
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У раним јутарњим сатима забиљежен је кратак земљотрес код Мостара јачине 2,5 степени по Рихтеровој скали.
Према првим информацијама и подацима Европског медитеранског сеизмолошког центра (ЕМСЦ), земљотрес је забиљежен око 4:27 сати.
Магнитуда потреса износила је 2.5 степени по Рихтеровој скали, а забиљежен је на дубини од 11 километара.
Епицентар земљотреса лоциран је осам километара сјевероисточно од Мостара и око 64 километра југозападно од Сарајева.
С обзиром на то да се ради о потресу слабијег интензитета, оваква подрхтавања тла не могу изазвати материјалну штету на објектима, преноси Кликс
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