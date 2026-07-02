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Блажи земљотрес рано јутрос забиљежен у Херцеговини: Епицентар код Мостара

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 07:15

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Блажи земљотрес рано јутрос забиљежен у Херцеговини: Епицентар код Мостара
Фото: Принтскрин/Јутјуб

У раним јутарњим сатима забиљежен је кратак земљотрес код Мостара јачине 2,5 степени по Рихтеровој скали.

Према првим информацијама и подацима Европског медитеранског сеизмолошког центра (ЕМСЦ), земљотрес је забиљежен око 4:27 сати.

Магнитуда потреса износила је 2.5 степени по Рихтеровој скали, а забиљежен је на дубини од 11 километара.

Епицентар земљотреса лоциран је осам километара сјевероисточно од Мостара и око 64 километра југозападно од Сарајева.

С обзиром на то да се ради о потресу слабијег интензитета, оваква подрхтавања тла не могу изазвати материјалну штету на објектима, преноси Кликс

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Тагови :

Земљотрес

Херцеговина

ЕМСЦ

Босна и Херцеговина

Мостар

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