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"Волим и мушкарце са брадом и оне без, није важно"

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 08:04

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Џенифер Лопез позира фотографима по доласку на премијеру филма „Office Romance” у сриједу, 3. јуна 2026. године, у Лондону.
Фото: Tanjug/Millie Turner/Invision/AP

Латино дива Џенифер Лопез била је и више него искрена у проширеном интервјуу за серијал "SubwayTakes Kareema Rahme", и позвала је људе да промијене начин на који размишљају о завршетку веза.

Захваљујући филму "Office Romance", о Џенифер се писало доста тога, а највише о потенцијалној вези са колегом Бретом Голдстином.

Како се наводи, Џеј Ло жели да слави сваки раскид, а онда је објаснила и разлоге за то.

"Раскиди нису неуспјех. Искрено мислим да су одскочна даска ка твојој сљедећој најбољој верзији себе. Треба да правимо журку када раскинемо. Људи би требало да кажу: 'Раскинули сте? Честитам.' Јер, прво, донијели сте одлуку. Друго, то је вјероватно била најбоља ствар за све", рекла је Џенифер.

Пјевачица је затим изнијела став да је особа са којом се раскида најчешће "побједник".

"Ако кроз живот идеш тако што ломиш срца, ти си губитник. Имам осјећај да су моји највећи периоди раста – емотивно, ментално и психолошки, увијек долазили после сломљеног срца. И то не важи само за љубавне везе, већ и за разочарања на послу и све остало. То је једино вријеме када заиста копаш по себи. Кажеш: 'Шта се, дођавола, догодило? Како да ово урадим? Зашто стално радим исто? Или зашто се то није десило? Шта сам могла боље да урадим?' Тада мијењаш себе."

Дотакла се Џеј Ло и мушкараца у овом интервјуу, као и обично, а онда је открила и какве типове воли.

"Волим мршаве мушкарце. Волим и мало стомака. Волим браде. Волим и обријане. Није важно. Волим особу изнутра", рекла је кроз осмех.

Џенифер иза себе има четири брака, а посљедњи је био са Беном Афлеком..

(б92)

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Тагови :

Џенифер Лопез

љубавне везе

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