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Преминуо пјевач групе Вилиџ пипл

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 16:17

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Преминуо пјевач групе Вилиџ пипл
Фото: Pixabay

Пјевач америчке групе Вилиџ пипл, Виктор Вилис, преминуо је у 75. години, саопштила је његова породица.

У објави његове супруге на интернету наводи се да је Вилис преминуо јуче, након краће тешке болести.

Предсједник САД Доналд Трамп написао је на мрежи Трут сошл да је Вилис био "сјајан и срећан човјек" којем је било драго што амерички лидер на митинзима користи пјесму "Вај-Ем-Си-Еј" групе Вилиџ пипл.

Трамп је нагласио да је група Вилиџ пипл била уз његов покрет од самог почетка.

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"Моје саучешће породици и групи. Виктор Вилис ће нам веома недостајати", написао је Трамп.

(СРНА)

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Тагови :

Пјевач

Преминуо Виктор Вилис

Вилиџ пипл

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