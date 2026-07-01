Милица Павловић објавила ''конкурс за момка'': Пронађи ме, потруди се..

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Милица Павловић обрадовала је публику са новим албумом несвакидашњег назива “Цака” са десет нових пјесама које су већ освојила срца њених фанова. Она је говорила за камере и открила све детаље пословног, али и приватног живота.
Како је признала, још увијек је сама, а конкурс за дечка расписала је управо пред објективом.
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– Двије године сам студиозно радила на албуму “Цака”. Прво сам сама слушала све мелодије, а онда радила текстове са Љиљаном Јорговановић, па сам након тога укључила и Владу Узелца са којим сам мијењала неке ствари. Двије године сам у овим пјесмама, визуелним рјешењима, проблемима… Сада ми је много лакше када је авион “Цака” слетио, да подијелимо све ово заједно – рекла је Милица Павловић на почетку разговора за Блиц.
С обзиром на то да кроз албум “Цака” пјева о односу мушкарца и жене из различитих углова и воид нас кроз велики број табу тема о којима се ријетко говори, Милица је открила да ли је она некада била преварена и како је пристала да у споту за пјесму “Воли га и ти” буде у кревету са два мушкарца.
– Мене нико никада није преварио, а ко би се усудио (смијех), шалим се наравно. Када сам прочитала сценарио за ту нумеру, било ми је јако непријатно, али сам имала повјерење у редитеља Андрију са којим већ дужи временски период сарађујем. Рекла сам: „Океј, ако ти сматраш да тако треба да буде, немам проблем“. Замислила сам да сам Моника Белучи, ушла сам у улогу и видим да су реакције сјајне – рекла је, између осталог Милица.
Како је у ранијим екранизацијама својих спотова имала пуно сцена са атрактивним манекенкама, занимљиво је било чути са ким је пријатније радити, са женама или са мушкарцима.
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– Желите најискреније да вам кажем? Са женама – рекла је Милица и објаснила да би увијек прије дала предност својих пријатељицама, него неком мушкарцу који мора да се доказује како би заслужио њено повјерење.
Једна од њених пјесама под називом „Дериште“ говори о размаженом мушкарцу, а на питање да ли је она некада била то „дериште“, рекла је:
– Никада нисам била дериште, али сам имала случај са таквима (смијех). Ту пјесму свако може да схвати како жели, а ми смо имали идеју да је то „дериште“ по карактеру, а не мора да значи по броју година.. Искрено, ја сам имала и једне и друге – рекла је она.
Важи за једну од најпожељнијих пјевачица, а на питање која је њена „цака“ и да ли може да је подијели са женама, рекла је:
– Па видиш колико ми то иде од руке. (смијех) Умјесто да причам о томе колико сам отворена за љубав, као што јесам, умјесто да причам о томе да заиста желим да се појави прави мушкарац са идејом како ићи кроз живот. Мушкарац који умије да води себе, па ће самим тим и мене, ја причам о томе како бих се дружила са пријатељицама и држала их за руке. Сама себи ускачем у стомак – рекла је она.
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А на питање да ли би можда поред себе вољела да има неког спортисту, на примјер фудбалера, ватерполисту или кошаркаша, рекла је:
– Само да је мушкарац и да није дериште, јер ја живаца за то немам. Дакле, мушкарци 35 плус, може и минус пронађите ме, ја сам отворена за љубав. Сматрам себе добром дјевојком, исправном, знам да пјевам, знам да играм. Пјевушим кад устанем, кад се туширам…додуше сад нас је двије. Моја пудлица Ру долази са мном у пакету, тако да, фрајеру пронађи ме, потруди се – рекла је она.
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