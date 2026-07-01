Мајкрософт спрема нови талас отпуштања

Аутор:АТВ редакција
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Мајкрософт се спрема да објави нову рунду отпуштања као дио својих напора за контролу трошкова, кажу извори упознати са пословањем компаније.
Очекује се да ће смањења утицати на хиљаде радних мјеста, укључујући одјељења за продају и консултације и одјељење за видео игре Xбоx, извјештава Бузнис Инсајдер .
Очекује се да ће нови талас отпуштања бити мањи него прошле године. Овог пута, отпуштања ће погодити мање од 2,5 одсто од 220.000 запослених, према изворима који су говорили под условом анонимности због осјетљивости питања. Компанија планира да објави отпуштања сљедеће недјеље, иако би тачан датум могао да се промијени. Према једном од извора, неким радницима погођеним отпуштањима биће одмах понуђене нове позиције унутар компаније.
И претходних година, Мајкрософт је био познат по смањењу броја запослених на почетку нове фискалне године, која почиње 1. јула. Подсјетимо се да је прошле године компанија отпустила 6.000 радника у мају и још 9.000 у јулу, што је чинило око 4 процента укупне радне снаге.
Ови планови одражавају Мајкрософтову стратегију смањења трошкова уз истовремено повећање улагања у вјештачку интелигенцију. Компанија је под притиском Волстрита због страхова да би вјештачка интелигенција могла да замијени неке софтверске услуге, те би самим тим теоретски постала дио Мајкрософтове понуде. Вриједност акција је пала у протеклом мјесецу за око 19 процената, што је најгори мјесечни пад од ере дот-кома.
Раније ове године, Мајкрософт је покренуо програм добровољног пензионисања, нудећи отпремнине запосленима у САД на позицијама нивоа 67 и ниже који су имали 70 година и 70 година или више радног стажа. Скоро 9.000 запослених, или око 7 процената од 125.000 запослених Мајкрософта у САД, имало је право на отпремнине.
Према једном извору, око трећина запослених који испуњавају услове прихватила је понуду, што је било у складу са очекивањима. То је оно што је омогућило Мајкрософту да овогодишњи талас отпуштања буде мањи него прошле године. Запослени у продаји чија је плата заснована на провизији искључени су из програма, према интерном документу.
Отпуштања у Xбоx-у су очекивана откако је нови извршни директор одељења за игре, Аша Шарма, позвала на „ресетовање“ пословања у интерном допису запосленима.
(индекс)
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