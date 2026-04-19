Невиђена превара: Позната компанија изгубила милионе због једног мејла

Аутор:АТВ
Коментари:0
Естонска компанија претрпјела је огромну штету усљед преваре познате као BEC (business email compromise), потврдила је полиција којој је у четвртак пријављена превара.
Према прелиминарним подацима, износ штете износи 1,6 милиона евра, пише Ärileht.
Према првим информацијама, компанија је примила имејл од свог партнера у којем је затражено да се убудуће рачуни уплаћују на други банковни рачун.
Преваранти су подесили да порука изгледа као да су је послали представници партнерске фирме, али се заправо радило о лажном налогу.
Ријеч је о шеми у којој преваранти ступају у електронску преписку или шаљу фишинг поруке, рачунајући на то да ће прималац због непажње повјеровати у садржај мејла и извршити тражену уплату.
Често се представљају као руководиоци или запослени и траже да се хитно изврши одређена уплата, преноси Новости.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тренутно на програму