Logo
Large banner

Невиђена превара: Позната компанија изгубила милионе због једног мејла

Аутор:

АТВ
19.04.2026 15:52

Коментари:

0
Естонска компанија претрпјела је огромну штету усљед преваре познате као BEC (business email compromise), потврдила је полиција којој је у четвртак пријављена превара.

Према прелиминарним подацима, износ штете износи 1,6 милиона евра, пише Ärileht.

Стигао мејл од "партнера"

Према првим информацијама, компанија је примила имејл од свог партнера у којем је затражено да се убудуће рачуни уплаћују на други банковни рачун.

Преваранти су подесили да порука изгледа као да су је послали представници партнерске фирме, али се заправо радило о лажном налогу.

Ријеч је о шеми у којој преваранти ступају у електронску преписку или шаљу фишинг поруке, рачунајући на то да ће прималац због непажње повјеровати у садржај мејла и извршити тражену уплату.

Често се представљају као руководиоци или запослени и траже да се хитно изврши одређена уплата, преноси Новости.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

превара

Интернет превара

рачунар

новац

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

28

Скандалозно понашање суда у Брчком: Осумњичени за обљубу дјетета пуштен на слободу

17

24

Амиџић: Наша дужност је да памтимо, а обавеза да говоримо

17

21

МУП Српске о комеморативном скупу у Доњој Градини: Присуствовало око 14.000 људи

17

09

Песков: Брисел би нашао начин да деблокира помоћ Кијеву, са Орбаном или без њега

17

00

Шницле му дошле главе! Због прегласног лупања реаговала полиција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner