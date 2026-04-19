Строжа правила мијењају мапу Европе: Њемачка више није број један

Њемачка више није главна дестинација за тражиоце азила у ЕУ и пала је на четврто мјесто први пут од 2015. године у статистици блока о захтјевима за азил, објавио је лист "Velt am zontag".
Позивајући се на повјерљиви документ Европске комисије, лист пише да је број захтјева за азил у Њемачкој опао за 23 одсто у односу на исти период прошле године и износи 28.922, преноси Срна.
Као резултат тога, Њемачка је заузела четврто мјесто у ЕУ, иза Француске, Шпаније и Италије.
Стручњаци пад приписују строжим граничним контролама на њемачким копненим границама, строжој миграционој политици Владе и смањењу прилива избјеглица из Сирије и Украјине.
Истовремено, држављани Авганистана остају највећа група тражилаца азила у Њемачкој, чинећи чак 38 одсто свих захтјева.
Њемачки министар унутрашњих послова Александар Добринт поништио је у мају 2025. године директиву из 2015. године која је дозвољавала тражиоцима азила да уђу у Њемачку.
Према новој политици, мигранти могу бити враћени на граници ако су већ поднијели захтјев за азил у другим земљама ЕУ, иако се изузеци примјењују на рањиве групе као што су труднице и дјеца.
Такође је најављено повећање броја федералних полицајаца који обављају граничне контроле.
