Строжа правила мијењају мапу Европе: Њемачка више није број један

АТВ
19.04.2026 15:23

Строжа правила мијењају мапу Европе: Њемачка више није број један
Фото: Pexels

Њемачка више није главна дестинација за тражиоце азила у ЕУ и пала је на четврто мјесто први пут од 2015. године у статистици блока о захтјевима за азил, објавио је лист "Velt am zontag".

Позивајући се на повјерљиви документ Европске комисије, лист пише да је број захтјева за азил у Њемачкој опао за 23 одсто у односу на исти период прошле године и износи 28.922, преноси Срна.

Ко је преузео врх у ЕУ

Као резултат тога, Њемачка је заузела четврто мјесто у ЕУ, иза Француске, Шпаније и Италије.

Стручњаци пад приписују строжим граничним контролама на њемачким копненим границама, строжој миграционој политици Владе и смањењу прилива избјеглица из Сирије и Украјине.

Ко најчешће тражи азил у Њемачкој

Истовремено, држављани Авганистана остају највећа група тражилаца азила у Њемачкој, чинећи чак 38 одсто свих захтјева.

Њемачки министар унутрашњих послова Александар Добринт поништио је у мају 2025. године директиву из 2015. године која је дозвољавала тражиоцима азила да уђу у Њемачку.

Према новој политици, мигранти могу бити враћени на граници ако су већ поднијели захтјев за азил у другим земљама ЕУ, иако се изузеци примјењују на рањиве групе као што су труднице и дјеца.

Такође је најављено повећање броја федералних полицајаца који обављају граничне контроле.

