Нијемци више не траже станове? Све због страха од виших камата

19.04.2026 13:24

Пословни сентимент у њемачкој станоградњи је додатно ослабио, пошто су очекивања компанија погоршана због страха од раста каматних стопа, наводи се у данас објављеном извјештају Института за економска истраживања (Ифо) из Минхена за март.

Поскупљење кредита би умањило жељу многих људи да граде или купују стамбене некретнине, упозорава руководилац истраживања Ифо Клаус Волрабе.

Вриједност индекса који мјери пословни сентимент у сектору станоградње је у марту пао са фебруарских минус 17,7 поена на минус 19,5 поена.

Грађевинске компаније у Њемачкој су знатно негативније оцијениле очекивања за наредне мјесеце, док су, насупрот томе, тренутну ситуацију процениле као нешто позитивнију него у фебруару.

У текућем пословању, ипак, појављују се први знаци стабилизације, прије свега кроз благо побољшање наруџбина, наводи се на веб-страници Ифо.

Удио фирми које пријављују недостатак поруџбина смањен је на 43,4 одсто, што је најнижи ниво од јула 2023. године.

Недавно је повећан број издатих грађевинских дозвола у Њемачкој, што указује на постепени опоравак активности у сектору.

Поред тога, удио компанија које пријављују да су им уговори отказани је смањен и тренутно износи 10,8 одсто, што додатно потврђује ублажавање притисака на компаније у грађевинској индустрији.

