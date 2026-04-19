Серијско разбијање аута у Сарајеву, грађани у страху

Мјештани сарајевског насеља Алипашино Поље забринути су и огорчени након низа безбједносних инцидената који су се десили синоћ, али и протеклих дана.
Од серијског разбијања аутомобила до паљевина, грађани упозоравају да је сигурност њихове имовине озбиљно угрожена.
Како јављају узнемирени читаоци Klix.ba, прави хаос на паркинзима почео је у ноћи са суботе на недјељу, када је у улицама Семира Фраште и Неркеза Смаилагића разбијено више аутомобила.
Србија
Трагедија у Крагујевцу: Преминула беба, Хитна помоћ имала удес
Према свему судећи, непознате особе разбијају стакла на аутомобилима, а претпоставља се да је примарни мотив покушај крађе. Власницима је причињена значајна материјална штета, а фотографије оштећених возила убрзо су почеле кружити друштвеним мрежама и вајбер групама станара.
Поједини мјештани успјели су снимити засад непознате особе у близини возила, након чега су одмах алармирали полицију.
Република Српска
Генерал Ратко Младић се исповиједио и причестио
Да ситуација буде гора, обијање возила није једини проблем с којим се грађани Б фазе тренутно суочавају. На паркингу код џамије Краљ Фахд јучер је дошло и до запаљења једног возила.
Томе су, како тврде грађани, претходиле и намјерне паљевине контејнера и отпада поред њих, што је додатно унијело немир међу становнике овог дијела града.
Због учесталих напада на имовину у врло кратком временском периоду, на друштвеним мрежама попут Фејсбука расте незадовољство грађана радом полиције. Многи истичу да се осјећају незаштићено те апелују на хитне мјере како би се зауставило уништавање њихове имовине.
Бања Лука
Отпао дио фасаде са зграде у Бањалуци и оштетио возила
