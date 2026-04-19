Цвијановић са Каплуном у Доњој Градини: Одајемо почаст жртвама Јасеновца

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић сусрела се данас у Доњој Градини са специјалним изаслаником за надзор и борбу против антисемитизма у америчком Стејт Департменту, амбасадором рабином Јехудом Каплуном.
"Хвала нашем уваженом госту што је данас са нама и што ћемо заједно одати почаст српским, јеврејским, ромским и свим другим жртвама страдалим у логору Јасеновац и његовом највећем стратишту Доњој Градини", написала је Цвијановићева у објави на друштвеним мрежама.
У Доњој Градини се данас обиљежава Дан сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ.
