Обиљежавање Дана сјећања на жртве у НДХ

АТВ
19.04.2026 11:25

Обиљежавање Дана сјећања у Доњој Градини
Фото: Srna

Бројни грађани стижу у Доњу Градину гдје ће ускоро почети обиљежавање Дана сјећања на жртве геноцоида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ.

Поводом обиљежавања Дана сјећања биће положени вијенци и цвијеће на гробно поље Тополе, а парастос и помен жртвама геноцида биће служен на гробном пољу Храстови.

Централни дио обиљежавања уприличен је данас, у 8.30 часова када је служена Света литургија у Цркви Светих апостола Петра и Павла у Козарској Дубици, а потом ће програм бити настављен у Спомен-подручју Доња Градина, гд‌је је за 11.15 часова предвиђено окупљање учесника.

Дан сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ

Полагање вијенаца и цвијећа на гробном пољу Тополе је у 11.30 часова, а у 12.00 часова ће на гробном пољу Храстови бити служен парастос и вјерски помен жртвама геноцида у НДХ.

Обиљежавање ће бити завршено обраћањем званичника у 12.45 часова.

Према подацима Спомен-подручја Доња Градина, у злогласном логору Јасеновац током Другог свјетског рата страдало је 700.000 жртава усташког злочина, међу којима 500.000 Срба.

Поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту - Доњој Градини у Републици Српској је Дан жалости.

Коментари (7)
