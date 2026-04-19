Обиљежавање Дана сјећања на жртве у НДХ

Аутор:АТВ
Коментари:7
Бројни грађани стижу у Доњу Градину гдје ће ускоро почети обиљежавање Дана сјећања на жртве геноцоида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ.
Поводом обиљежавања Дана сјећања биће положени вијенци и цвијеће на гробно поље Тополе, а парастос и помен жртвама геноцида биће служен на гробном пољу Храстови.
Централни дио обиљежавања уприличен је данас, у 8.30 часова када је служена Света литургија у Цркви Светих апостола Петра и Павла у Козарској Дубици, а потом ће програм бити настављен у Спомен-подручју Доња Градина, гдје је за 11.15 часова предвиђено окупљање учесника.
Полагање вијенаца и цвијећа на гробном пољу Тополе је у 11.30 часова, а у 12.00 часова ће на гробном пољу Храстови бити служен парастос и вјерски помен жртвама геноцида у НДХ.
Обиљежавање ће бити завршено обраћањем званичника у 12.45 часова.
Према подацима Спомен-подручја Доња Градина, у злогласном логору Јасеновац током Другог свјетског рата страдало је 700.000 жртава усташког злочина, међу којима 500.000 Срба.
Поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту - Доњој Градини у Републици Српској је Дан жалости.
