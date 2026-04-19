Генерал Ратко Младић се исповиједио и причестио

Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић причестио се и исповиједио у притворској јединици у Хагу, потврдио је извор АТВ-а.
Здравствено стање Младића је изузетно тешко због чега ће српски љекари отпутовати у Хаг гдје ће га прегледати.
Младић је доживио лакши мождани удар 10. априла 2026. године. Вијест је потврдио његов син Дарко Младић.
"Генерал је био пребачен у болницу, па су га истог дана вратили у притворску јединицу. Највероватније је имао лакши мождани удар", рекао је Младићев син.
Он је објаснио да су генерала у петак водили на претраге, али да још није стигла никаква документација.
Два српска љекара прегледаће бившег команданта Војске Републике Српске генерала Ратка Младића у затвору Међународног резидуалног механизма за кривичне трибунале у Хагу у сриједу, 22. априла, јер му се здравствено стање погоршало, рекао је генералов син Дарко Младић.
"Ја лично сутра летим у Хаг. Министар правде Србије Ненад Вујић такође ће сутра одвојено посјетити генерала Младића као представник Владе Србије. Љекари, кардиолог и неуролог, одлазе у уторак, 21. априла и моћи ће да га прегледају тек у сриједу 22. априла. Његово стање се погоршало", рекао је Дарко Младић.
Он је рекао да је његов отац изузетно слаб, да има потешкоћа са говором и да не може сам да устане или сједи на кревету.
Затворска документација такође потврђује веома озбиљно погоршање његовог здравственог стања.
Породица тренутно чека одговор од Механизма на захтјев Русије и Србије Савјету безбједности УН за његово пуштање на слободу из здравствених разлога.
