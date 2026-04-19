Епископ Сава поводом Дана сјећања служи литургију у Козарској Дубици

Аутор:АТВ
Коментари:0
Епископ марчански Сава, уз саслужење свештенства Српске православне цркве предводи литургију у цркви Светих апостола Петра и Павла у Козарској Дубици, поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве усташког злочина геноцида у НДХ.
Богослужењу присуствују министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић, народни посланик Срђан Мазалица, начелник општине Козарска Дубица Игор Савковић, припадници Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука, представници републичких и општинских институција, потомци јасеновачких логораша и бројни грађани.
У Козарској Дубици и Доњој Градини данас се обиљежава Дан сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац, уз присуство највиших званичника Републике Српске и Србије.
У Спомен-подручју у Доњој Градини долазак посјетилаца и званичника очекује се у 10.00 часова, док је полагање вијенаца и цвијећа на гробно поље Тополе планирано у 11.30 часова.
Парастос и помен жртвама геноцида биће служен на гробном пољу Храстови у 12.00 часова, а у 12.45 планирано је обраћање званичника.
Своје присуство најавили су предсједници Републике Српске и Србије Синиша Каран и Александар Вучић, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Владе Саво Минић, лидер СНСД-а Милорад Додик, замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац, министри у Влади Српске и Влади Србије.
Лидер СНСД-а Милорад Додик најавио је јуче да ће у Доњој Градини бити и Његова светост патријарх српски Порфирије, као и специјални изасланик пресједника САД Доналда Трампа за борбу против антисемитизма Јехуда Каплун.
Према подацима Спомен-подручја Доња Градина, у злогласном логору Јасеновац током Другог свјетског рата страдало је 700.000 жртава усташког злочина, међу којима 500.000 Срба, 40.000 Рома, 33.000 Јевреја, 127.000 антифашиста. У Јасеновцу је убијено 20.000 дјеце, преноси Срна
Влада Републике Српске прогласила је 19. април Даном жалости у Српској поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту – Доњој Градини у НДХ од 1941. до 1945. године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
40 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
09
47
09
27
09
22
09
21
09
18
Тренутно на програму