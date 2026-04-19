Дан жалости у Републици Српској

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској је данас, у недјељу, 19.априла Дан жалости поводом сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту Доњој Градини у НДХ од 1941. до 1945. године.
Одлуку о томе донијела је раније Влада Републике Српске на телефонској сједници.
Програм обиљежавања почео је синиоћ 18. априла у 20.00 часова у Дому културе меморијалном академијом "Мајка Козара".
Централни дио обиљежавања биће уприличен данас, када ће у 8.30 часова бити служена Света литургија у Цркви Светих апостола Петра и Павла у Козарској Дубици, а потом ће програм бити настављен у Спомен-подручју Доња Градина, гдје је за 11.15 часова предвиђено окупљање учесника.
Полагање вијенаца и цвијећа на гробном пољу Тополе је у 11.30 часова, а у 12.00 часова ће на гробном пољу Храстови бити служен парастос и вјерски помен жртвама геноцида у НДХ.
Обиљежавање ће бити завршено обраћањем званичника у 12.45 часова.
Директор Јавне установе Спомен-подручје Доња Градина Тања Тулековић потврдила је новинарима да ће програм бити реализован према утврђеној сатници, уз присуство бројних званичника и грађана.
Овај догађај организује Одбор за обиљежавање Дана сјећања, уз подршку институција Републике Српске и Србије, с циљем очувања културе сјећања и одавања поште невиним жртвама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
09
47
09
27
09
22
09
21
09
18
Тренутно на програму