Додик: Више је Вучић учинио за народе у БиХ, него што Конаковић може да обећа и слаже

- Када изговара име предсједника Србије, Конаковић треба да устане. Више је Александар Вучић учинио за народе у БиХ, него што Конаковић може да обећа и слаже - навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Он је рекао да је на уважавање које Србија показује према БиХ, Сарајево узвраћало непријатељством, неспособно да прихвати просту чињеницу да Србија поштује БиХ, али воли Републику Српску.

- А, што се тиче пресуде, наш народ каже - чега се паметан стиди, будала се поноси. Тај суд је у првој реченици пресуда слагао - да пресуђује у име БиХ, а пресудио је у име /Кристијана/ Шмита. Конаковић може и коња и себе везивати гдје му газда каже, Срби се не везују - поручио је Додик.

Конаковић је толико небитан, да на њега не вриједи трошити ријечи.

Али скандали које приређује и односи које настоји да поквари не могу се прећутати.

Више је Александар Вучић @avucic учинио за народе у БиХ, него… — Милорад Додик (@MiloradDodik) April 18, 2026

Одговарајући на питање из публике пред сам крај панела на дипломатском форуму у Анталији, Конаковић је поново искористио прилику да се обруши негативним коментарима о Србији и Републици Српској, конкретно о предсједнику Србије Александру Вучићу и предсједнику СНСД-а Милораду Додику.

Њему је, конкретно, засметало то што је Додик стајао поред Вучића на недавној конференцији за новинаре у Београду.