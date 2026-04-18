Logo
Large banner

Додик: Више је Вучић учинио за народе у БиХ, него што Конаковић може да обећа и слаже

18.04.2026 22:02

Коментари:

0
Милорад Додик на свечаној академији Агенције за осигурање Републике Српске
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је да је министар спољних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић толико небитан, да на њега не вриједи трошити ријечи, али да се скандали које приређује и односи које настоји да поквари не могу прећутати.

- Када изговара име предсједника Србије, Конаковић треба да устане. Више је Александар Вучић учинио за народе у БиХ, него што Конаковић може да обећа и слаже - навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Он је рекао да је на уважавање које Србија показује према БиХ, Сарајево узвраћало непријатељством, неспособно да прихвати просту чињеницу да Србија поштује БиХ, али воли Републику Српску.

- А, што се тиче пресуде, наш народ каже - чега се паметан стиди, будала се поноси. Тај суд је у првој реченици пресуда слагао - да пресуђује у име БиХ, а пресудио је у име /Кристијана/ Шмита. Конаковић може и коња и себе везивати гдје му газда каже, Срби се не везују - поручио је Додик.

Одговарајући на питање из публике пред сам крај панела на дипломатском форуму у Анталији, Конаковић је поново искористио прилику да се обруши негативним коментарима о Србији и Републици Српској, конкретно о предсједнику Србије Александру Вучићу и предсједнику СНСД-а Милораду Додику.

Њему је, конкретно, засметало то што је Додик стајао поред Вучића на недавној конференцији за новинаре у Београду.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner