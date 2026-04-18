Додик: Дачићева снага и енергија одувијек на располагању Републици Српској

Аутор:

АТВ
18.04.2026 19:50

Милорад Додик и Ивица Дачић
Фото: Društvena mreža X/MiloradDodik

Предсједник СНСД-а Милорад Додик угостио је данас предсједника Социјалистичке партије Србије Ивицу Дачића, истичући да су његова снага и енергија увијек биле на располагању Републици Српској.

"У опуштеном разговору и дружењу с Ивицом Дачићем, пријатељем с којим дијелим вишедеценијско повјерење и сарадњу. Посебно ми је драго што сам имао прилику да га угостим након његовог опоравка", написао је Додик на Иксу.

Он је додао да се овакви односи не граде преко ноћи.

"Они трају и у добрим и у тешким временима", нагласио је Додик.

