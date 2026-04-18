Јубиларни конгрес Социјалистичке партије показатељ снаге и вриједности

Јубиларни Конгрес СП-а потврђује снагу и вриједност као и све што је остварено у претходном периоду, потврдио је предсједник ове партије.
Социјалистичка партија је, каже посвећена кључним принципа - Републици Српској. Закључено је и да су односи Србије и Српске на завидном нивоу.
„Ми ћемо као партија и даље наставити да промовишемо да радимо да утичемо да сарадња са Србијом буде увијек садржајна, да се подиже на виши ниво а ово је прилика да захвалимо за све оно што смо заједно постигли у претходним деценијама. Србија је наш идентитет", рекао је Петар Ђокић, предсједник Социјалистичке партије.
Зато је и почасни гост Конгреса лидер Социјалистичке партије Србије Ивица Дачић који је рекао да су СПС и СП сестринске партије. Поручује да је чак и размишљао да буду једна партија. Остварена је каже сарадња на свим пољима.
„Желим да кажем да у будућности ће однос Републике Србије према Републици Српској бити братски, пријатељски и на највећем могућем нивоу“, каже Ивица Дачић, предсједник Социјалистичке партије Србије.
Видљиве су политике свих коалиционих партнера, а то су оне које се односе на повезаност са Србијом јасан је лидер СНСД-а. Каже да ова коалиција има највећу подршку у Српској.
„Побједа је на страни ове коалиције, на данашњи дан наша коалиција заједно има двије трећине подршке у Републици Српској. Остајемо привржени политици сарадње са Србијом сматрамо да је то сасвим природно", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Владајућа коалиција у Републици Српској траје деценијама, порука је предсједника ДЕМОС-а. Тешко је, каже одржива власт која нема социјалистичку компоненту.
"Републику Српску је отворила ова коалиција и прије свега човјек који се на челу коалиције налази господин Додик", рекао је Недељко Чубриловић, предсједник ДЕМОС-а.
Карактер никада неће бити изгубљен. А Српска ће бранити и одбранити српски народ упркос свим нападима, порука је која је послата са Конгреса.
