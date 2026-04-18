Додик: Ово је успјех за све нас који цијенимо труд и рад

Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је српском џудисти Немањи Мајдову још један велики успјех и титулу вицешампиона Европе и истакао да је ово успјех за све који цијене труд и рад.
Ово је успјех за све нас који цијенимо труд и рад, посебно наших спортиста. Желим да се тај низ настави и да се заједно радујемо новим успјесима - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Српски џудиста Немања Мајдов освојио је данас сребрну медаљу у категорији до 90 килограма на Европском првенству у главном граду Грузије Тбилисију.
Честитам Немањи Мајдову још један велики успјех и титулу вицешампиона Европе у џудоу.— Милорад Додик (@MiloradDodik) April 18, 2026
Ово је успјех за све нас који цијенимо труд и рад, посебно наших спортиста.
Желим да се тај низ настави и да се заједно радујемо новим успјесима. pic.twitter.com/D3P7yI9I9Z
