АТВ
18.04.2026 17:21

Додик: Ово је успјех за све нас који цијенимо труд и рад

Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је српском џудисти Немањи Мајдову још један велики успјех и титулу вицешампиона Европе и истакао да је ово успјех за све који цијене труд и рад.

Ово је успјех за све нас који цијенимо труд и рад, посебно наших спортиста. Желим да се тај низ настави и да се заједно радујемо новим успјесима - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Српски џудиста Немања Мајдов освојио је данас сребрну медаљу у категорији до 90 килограма на Европском првенству у главном граду Грузије Тбилисију.

Немања Мајдов

Милорад Додик

сребрна медаља

Европско првенство

Република Српска

Прочитајте више

Мајдов освојио сребро на Европском првенству

Остали спортови

Мајдов освојио сребро на Европском првенству

2 ч

0
Мајдов освојио бронзу на Гренд слему у Абу Дабију

Остали спортови

Мајдов освојио бронзу на Гренд слему у Абу Дабију

4 мј

0
Мајдов уручио кимона дјеци са потешкоћама у развоју

Остали спортови

Мајдов уручио кимона дјеци са потешкоћама у развоју

5 мј

0
Мајдов освојио 10. Грен слем медаљу

Остали спортови

Мајдов освојио 10. Грен слем медаљу

3 седм

0

Више из рубрике

Милорад Додик данас у Београду присуствује комеморативно-едукативном скупу "Истина о Јасеновцу у НДХ /1941-1945

Република Српска

Додик: Српски народ неће никада бити мањина у БиХ

3 ч

3
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Успијевамо да интернационализујемо оно што се десило у Јасеновцу

4 ч

4
Милорад Додик на конференцији за медије пред конгрес СП-а

Република Српска

"Владајућа коалиција остаје привржена политици сарадње са Србијом"

4 ч

1
Ивица Дачић даје изјаву у Лакташима

Република Српска

Дачић: Односи Србије и Српске на највишем могућем нивоу

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

24

Једна особа погинула у експлозији на западу Њемачке

18

12

Тешка несрећа на аутопут 9. јануар: Погинуо мотоциклиста

17

56

Снажан земљотрес у Тихом океану

17

53

Пуцњава у Кијеву: Има мртвих, велика драма на улицама

17

43

Храна за бебе хитно повучена из продаје: Опасна супстанца пронађена у производу

