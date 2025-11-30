Logo
Мајдов освојио бронзу на Гренд слему у Абу Дабију

Извор:

СРНА

30.11.2025

17:04

Коментари:

0
Мајдов освојио бронзу на Гренд слему у Абу Дабију

Репрезентативац Србије у џудоу Немања Мајдов из Источног Сарајева освојио је бронзану медаљу на Гренд слему у Абу Дабију у категорији до 90 килограма.

Мајдов је у мечу за бронзу савладао корејског представника Џонгхуна Кима и обрадовао Републику Српску и Србију још једном медаљом на свјетској сцени.

- Шест тешких мечева, слава Богу успјели смо да дођемо до велике Гренд слем медаље. Хвала свима на подршци и велики поздрав за Републику Српску и Србију - рекао је Мајдов у изјави Срни.

Он је напоменуо да је у борбама прво побиједио такмичара из Русије који представља Уједињене Арапске Емирате, затим Узбекистанца, па Бразилца, нагласивши да је у мечу са њим сломио прст што је отежало остале мечеве.

Успио је, каже, да ипак дође до бронзе пошто је побиједио Грка, док је у мечу за бронзу побиједио корејског представника.

Таг:

Немања Мајдов

