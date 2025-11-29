Једнака права за сву дјецу

Аутор:Сања Трифковић
29.11.2025
19:40
Коментари:0
Џудо, кошарка, рукомет, али прије свега дружење са вршњацима, значајно је за сву дјецу, а на терену су равноправно са другарима били и малишани из бројних удружења дјеце са потешкоћама у развоју. Емоције је тешко било сакрити.
„Могу вам рећи да ово нама пуно значи, у смислу подизања свијести других људи о постојању наше дјеце и неког изједначавања могућности да и они учествују у свим догађајима као и друга дјеца типичног развоја, они су веома узбуђени, под емоцијама смо и драго ми је да их видимо да су сви овако весели и да су добили прилику да се друже“, рекла је Анкица Крстић Пајић, Удружење „Дјеца сунцокрети“.
КК „Феникс баскет“ годинама пружа подршку овим малишанима. Кроз њихове тренинге проши су многи, правећи прве, стидљиве кораке, да би данас једва чекали вријеме тренинга.
„Пету годину заредом окупља дјечаке и дјевојчице, сада већ одрасле особе са потешкоћама у развоју, данас смо овдје да подржимо ову манифестацију, да покажу своје знање и да се друже са другом дјецом.Ха почетку је било јако тешко и нама и тренерима и родитељима, данас је то друга прича, данас ми сви долазимо срећни на тренинг“, рекао је Бранимир Ђокић, КК „Феникс баскет“, Бијељина.
Инклузивне игре младих прилике су да се укаже на положај ове дјеце у друштву и да се учине сви напори да њихова инклузија у друштво у свим аспектима буде максимална.
„Ове године на зимским Олимпијским играма Специјалне олимпијаде у Торину, БиХ је освојила 12 медаља, од чега три златне , осам сребрних и једну бронзану, да смо на Љетним олимпијским у Берлину 2023. имали женску фудбалски репрезентацију која је освојила злато и мушку баскет три на три“, рекао је Када Делић Селимовић, извршни директор Специјалне олимпијаде БиХ.
„Једна од најљепших могућих активности, али и промотивни догађај, лијепо дружење али наше друштво комплетно треба да се потруди да пружи једнаке шансе дјеци која имају одређене сметње у развоју и да успоставимо пун интегрисани принцип“, рекао је Радослав Остојић, савјетник градоначелника града Бијељина.
Осмјеси и спортски дух-тако би се у најкраћем могле описати “Инклузивне игре” које су у Бијељини окупиле младе са потешкоћама у развоју који су на терену показали своју борбу и снагу.
