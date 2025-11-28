Савић за АТВ: Погледао сам их у очи и рекао да ће све што им клуб дугује бити испоштовано

Извор:
АТВ
28.11.2025
22:02
Коментари:0
Погледао сам их у очи и рекао да ће све што клуб треба да им испоштује бити испоштовано, поручио је Дарко Савић предсједник РК Борац.
"Годинама су се проблеми гомилали, гурали су се под тепих и сада тај тепих није могао више да покрије. Прошлог децембра сам први пут стао пред играче, били су нам рачуни блокирани, било је пет играча и три голмана. Погледао сам их у очи и рекао да ће све што клуб треба да им испоштује бити испоштовано", рекао је Дарко Савић предсједник РК Борац.
Савић појашњава да се играчима захвалио јер су остали вјерни Борцу у тренутку када су сви могли да га напусте. Својим останком играчи су показали да воле Борац.
Сцена
Тони је надимак: Легендарни пјевач открио како се заправо зове
Како каже Савић, када се прихватио посла, нико у њега није вјеровао па чак ни најближи. У ситуацијама када су рачуни били блокирани и уз никакав прилив средстава као и бројна дуговања наде није било.
"Тренер Микић и ја смо почели састављати екипу чак и прије него што је играчима исплаћен новац из претходне сезоне. Сви ови момци који су тренутно у клубу су вјеровали и мени и Микићу и Борцу као институцији и да ће све бити испоштовано", каже Савић.
Савић поручује да се у спорту у задњих 20 година увијек јавља проблем са приливом новца као и да РК Борац на крају никоме није остао дужан.
Хроника
14 ч1
Кошарка
14 ч0
Хроника
15 ч1
Остали спортови
15 ч0
Остали спортови
15 ч0
Остали спортови
22 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
3 д0
Најновије
Најчитаније
12
09
12
09
12
04
12
02
11
58
Тренутно на програму