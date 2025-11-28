Logo
Large banner

Савић за АТВ: Погледао сам их у очи и рекао да ће све што им клуб дугује бити испоштовано

Извор:

АТВ

28.11.2025

22:02

Коментари:

0
Савић за АТВ: Погледао сам их у очи и рекао да ће све што им клуб дугује бити испоштовано
Фото: АТВ

Погледао сам их у очи и рекао да ће све што клуб треба да им испоштује бити испоштовано, поручио је Дарко Савић предсједник РК Борац.

"Годинама су се проблеми гомилали, гурали су се под тепих и сада тај тепих није могао више да покрије. Прошлог децембра сам први пут стао пред играче, били су нам рачуни блокирани, било је пет играча и три голмана. Погледао сам их у очи и рекао да ће све што клуб треба да им испоштује бити испоштовано", рекао је Дарко Савић предсједник РК Борац.

Савић појашњава да се играчима захвалио јер су остали вјерни Борцу у тренутку када су сви могли да га напусте. Својим останком играчи су показали да воле Борац.

илу-тони цетински-29082025

Сцена

Тони је надимак: Легендарни пјевач открио како се заправо зове

Како каже Савић, када се прихватио посла, нико у њега није вјеровао па чак ни најближи. У ситуацијама када су рачуни били блокирани и уз никакав прилив средстава као и бројна дуговања наде није било.

"Тренер Микић и ја смо почели састављати екипу чак и прије него што је играчима исплаћен новац из претходне сезоне. Сви ови момци који су тренутно у клубу су вјеровали и мени и Микићу и Борцу као институцији и да ће све бити испоштовано", каже Савић.

Савић поручује да се у спорту у задњих 20 година увијек јавља проблем са приливом новца као и да РК Борац на крају никоме није остао дужан.

Подијели:

Тагови:

RK Borac

Darko Savić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Браћа Далтон" из Илијаша осумњичени за крађу 110.000 КМ из сефа

Хроника

"Браћа Далтон" из Илијаша осумњичени за крађу 110.000 КМ из сефа

14 ч

1
Стижу ултиматуми Партизану: Ако оде Обрадовић, одлазе и играчи

Кошарка

Стижу ултиматуми Партизану: Ако оде Обрадовић, одлазе и играчи

14 ч

0
Стравичан снимак несреће! Покосио пјешака, одлетио у ваздух

Хроника

Стравичан снимак несреће! Покосио пјешака, одлетио у ваздух

15 ч

1
Карате: Одличан наступ бањалучких каратиста на Балканском првенству

Остали спортови

Карате: Одличан наступ бањалучких каратиста на Балканском првенству

15 ч

0

Више из рубрике

Карате: Одличан наступ бањалучких каратиста на Балканском првенству

Остали спортови

Карате: Одличан наступ бањалучких каратиста на Балканском првенству

15 ч

0
Златни олимпијци посјетили СД Борик: Арсланагић и Каралић открили спомен-плочу

Остали спортови

Златни олимпијци посјетили СД Борик: Арсланагић и Каралић открили спомен-плочу

22 ч

0
Спортиста године

Остали спортови

Ово су кандидати за најбоље спортисте године у Републици Српској

1 д

0
Биолошки мушкарац освојио титулу за најјачу жену свијета

Остали спортови

Биолошки мушкарац освојио титулу за најјачу жену свијета

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

09

Ово је листа најчешћих српских презимена: Погледајте које је на првом мјесту

12

09

Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

12

04

Онлифенс звијезда открила да је зарадила 37 милиона евра у посљедњих годину дана

12

02

Аграр: Млади у пољопривреди и успјех ове пољопривредне године

11

58

Кинеска фирма могући нови власник Пуме

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner