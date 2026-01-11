Умро оснивач легендарног рок бенда

Извор:
Амерички музичар Роберт Боб Веир, оснивач рок бенда "Грејтфул дед" (Grateful Dead), преминуо је у 79. години, саопштили су чланови његове породице.
"Са великом тугом објављујемо да је Боби Веир преминуо. Он је подлегао хроничним проблемима са плућима", написано је у објави на "Фејсбуку".
Бенд "Грејтфул дед" основан је 1965. године у Калифорнији и објавио је укупно 13 албума.
"It is with profound sadness that we share the passing of Bobby Weir. He transitioned peacefully, surrounded by loved ones..." 🖤https://t.co/GnHvyVIGWb pic.twitter.com/DGfmF3SPdS— Rolling Stone (@RollingStone) January 11, 2026
Магазин "Ролинг стоун" поставио је бенд на 57. мјесто на листи 100 највећих умјетника свих времена.
