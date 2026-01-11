Logo
Умро оснивач легендарног рок бенда

Боб Веир, оснивач бенда "Грејтфул дед"
Амерички музичар Роберт Боб Веир, оснивач рок бенда "Грејтфул дед" (Grateful Dead), преминуо је у 79. години, саопштили су чланови његове породице.

"Са великом тугом објављујемо да је Боби Веир преминуо. Он је подлегао хроничним проблемима са плућима", написано је у објави на "Фејсбуку".

Бенд "Грејтфул дед" основан је 1965. године у Калифорнији и објавио је укупно 13 албума.

Магазин "Ролинг стоун" поставио је бенд на 57. мјесто на листи 100 највећих умјетника свих времена.

Grateful Dead

музичар

