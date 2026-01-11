Откривен скандал у НБА: Денис Шредер покушао да удари Луку Дончића

Извор:
АТВ
11.01.2026
09:30
НБА лига је суспендовала Дениса Шредера који је хтио да се "обрачуна" са Луком Дончићем након меча Лејкерса и Кингса.
Како преносе добро упућени амерички медији, Шредер је хтио да се обрачуна са Дончићем послије утакмице одигране 28. децембра.
Lakers star Luka Dončić was the player Kings guard Dennis Schröder sought out in the hallway for a confrontation following a Dec. 28 contest, league sources tell @NBAonPrime, @NBATV. Schröder will begin serving 3-game suspension tomorrow.— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 11, 2026
Лејкерси су тада славили, али су се двојица кошаркаша током цијелог меча "пецкали", али се очекивало да ће остати само на томе.
Шредер није то прихватио на најбољи начин и одлучио је да послије меча сачека Дончића да се физички обрачунају. НБА лига је саопштила да је Нијемац суспендован на три утакмице јер је "хтио и покушао да удари противничког играча", док Крис Бејнс преноси да је тај играч био словеначки ас.
Сакраментов тренер, Даг Кристи, уз помоћ играча одвукао је Шредера, док су Лука и његов отац, Саша Дончић, отишли у кола.
What Luka Doncic Really Said To Dennis Schroder👀:— LegendZ (@legendz_prod) December 30, 2025
Luka: “All talk… I wish you would swing!”
Schroder: “Come to the back, I’m not the n**** to talk to!”
Luka: “Man!”
Schroder: “I’ll beat the sh*t out of you” pic.twitter.com/6Ga9tcTaFE
