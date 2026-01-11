Logo
Откривен скандал у НБА: Денис Шредер покушао да удари Луку Дончића
Фото: Tanjug / AP / Jessie Alcheh

НБА лига је суспендовала Дениса Шредера који је хтио да се "обрачуна" са Луком Дончићем након меча Лејкерса и Кингса.

Како преносе добро упућени амерички медији, Шредер је хтио да се обрачуна са Дончићем послије утакмице одигране 28. децембра.

Лејкерси су тада славили, али су се двојица кошаркаша током цијелог меча "пецкали", али се очекивало да ће остати само на томе.

Шредер није то прихватио на најбољи начин и одлучио је да послије меча сачека Дончића да се физички обрачунају. НБА лига је саопштила да је Нијемац суспендован на три утакмице јер је "хтио и покушао да удари противничког играча", док Крис Бејнс преноси да је тај играч био словеначки ас.

Сакраментов тренер, Даг Кристи, уз помоћ играча одвукао је Шредера, док су Лука и његов отац, Саша Дончић, отишли у кола.

