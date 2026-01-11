Имате проблема са синусима, ови трикови ће вам помоћи

Извор:
Аваз
11.01.2026
16:48
Коментари:0
Сезона прехлада је у току, а с њом долази и чест проблем – упала синуса. Фармацеут Тим Бонд открива четири природна рјешења која могу помоћи у ублажавању тегоба.
Проблеми са синусима могу укључивати нелагодност, главобољу, зубобољу, непријатан задах и отицање лица.
Правилан положај током спавања
Др Бонд савјетује спавање са подигнутом главом уз помоћ неколико јастука.
"Зачепљени синуси могу отежати дисање ноћу, нарушити сан и погоршати симптоме. Повишен положај може спријечити накупљање слузи, зато марамице држите при руци", препоручује Бонд.
Биљни препарати
Како наводи др Бонд, љековити састојци из биљака, попут еукалиптуса, имају антисептичка и деконгестивна својства и могу помоћи код респираторних тегоба.
Важност хидратације
Довољан унос течности, попут воде и биљних чајева, помаже у разређивању слузи и олакшава дисање.
Србија
"Боље да су га убили, него што су га оставили оваквог" Детаљи крваве драме на Божић
"Избјегавајте кафу и алкохол јер могу довести до дехидратације и погоршати симптоме", истиче фармацеут.
Инхалација
Још један начин за ублажавање симптома јесте инхалација. Десет минута инхалације може помоћи у отварању дисајних путева и олакшати тегобе.
"Прокувајте воду, сипајте је у чинију, покријте главу пешкиром и удишите пару. Пазите да не будете преблизу како бисте избјегли опекотине", саветује др Бонд.
Савјети
1 ч0
Савјети
6 ч0
Савјети
21 ч0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
07
17
01
16
48
16
46
16
33
Тренутно на програму