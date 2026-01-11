Logo
Large banner

Имате проблема са синусима, ови трикови ће вам помоћи

Извор:

Аваз

11.01.2026

16:48

Коментари:

0
Имате проблема са синусима, ови трикови ће вам помоћи

Сезона прехлада је у току, а с њом долази и чест проблем – упала синуса. Фармацеут Тим Бонд открива четири природна рјешења која могу помоћи у ублажавању тегоба.

Проблеми са синусима могу укључивати нелагодност, главобољу, зубобољу, непријатан задах и отицање лица.

Правилан положај током спавања

Др Бонд савјетује спавање са подигнутом главом уз помоћ неколико јастука.

"Зачепљени синуси могу отежати дисање ноћу, нарушити сан и погоршати симптоме. Повишен положај може спријечити накупљање слузи, зато марамице држите при руци", препоручује Бонд.

Биљни препарати

Како наводи др Бонд, љековити састојци из биљака, попут еукалиптуса, имају антисептичка и деконгестивна својства и могу помоћи код респираторних тегоба.

Важност хидратације

Довољан унос течности, попут воде и биљних чајева, помаже у разређивању слузи и олакшава дисање.

sjekira pixabay ilustracija

Србија

"Боље да су га убили, него што су га оставили оваквог" Детаљи крваве драме на Божић

"Избјегавајте кафу и алкохол јер могу довести до дехидратације и погоршати симптоме", истиче фармацеут.

Инхалација

Још један начин за ублажавање симптома јесте инхалација. Десет минута инхалације може помоћи у отварању дисајних путева и олакшати тегобе.

"Прокувајте воду, сипајте је у чинију, покријте главу пешкиром и удишите пару. Пазите да не будете преблизу како бисте избјегли опекотине", саветује др Бонд.

Подијели:

Тагови:

Прехлада

gripa

sinusi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Свијет

Моћан човјек који све контролише: Ево ко је Али Хамнеи – врховни господар Ирана

22 мин

0
Захарова: Напади на руске области - украјински тероризам

Свијет

Захарова: Напади на руске области - украјински тероризам

35 мин

0
Једна особа погинула, више од 70 кућа изгорјело у пожару

Свијет

Једна особа погинула, више од 70 кућа изгорјело у пожару

40 мин

0
Новак се похвалио новим рекордом

Тенис

Новак се похвалио новим рекордом

48 мин

0

Више из рубрике

Ево које предности дојење има за мајку

Савјети

Ево које предности дојење има за мајку

1 ч

0
Људи гријеше, а рачуни само расту: На овој температури бојлер троши највише струје

Савјети

Људи гријеше, а рачуни само расту: На овој температури бојлер троши највише струје

6 ч

0
"Јака" храна, алкохол, мањак тренинга: Како се вратити у форму након празника?

Савјети

"Јака" храна, алкохол, мањак тренинга: Како се вратити у форму након празника?

21 ч

0
Ево шта радити са печењем које остане послије Божића?

Савјети

Ево шта радити са печењем које остане послије Божића?

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

07

Заборавите на со: Јефтин састојак брзо уклања лед

17

01

Румуни декласирали Словачку у Београду

16

48

Имате проблема са синусима, ови трикови ће вам помоћи

16

46

Моћан човјек који све контролише: Ево ко је Али Хамнеи – врховни господар Ирана

16

33

Захарова: Напади на руске области - украјински тероризам

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner