Људи гријеше, а рачуни само расту: На овој температури бојлер троши највише струје

11.01.2026

10:36

У вријеме када цијене електричне енергије расту, правилно подешавање потрошње струје бојлера може направити велику разлику у мјесечним рачунима.

Мали трик у подешавању бојлера често пролази незапажено, али управо он може значајно утицати на мјесечне рачуне.

Стручњаци за енергетску ефикасност и кућне инсталације упозоравају да већина људи не провјерава температуру бојлера правилно, што значи да дупло више троше него што би требало.

Искуства мајстора и савјети искусних домаћица показују да ситна промјена у термостату може смањити потрошњу струје без икаквих додатних улагања. Али права истина лежи у детаљима које већина људи занемарује – колико често провјеравају термостат, да ли користе програмабилне режиме и да ли су упознати са оптималном температуром за домаћинство.

Како провјерити и подесити бојлер за максималну уштеду

Овај једноставан водич помаже да уштедите новац без икаквих компликација:

Оптимална температура је 55–60°C за већину домаћинстава

Проверавајте термостат најмање једном мјесечно

Не подижите температуру преко 60°C – ово повећава потрошњу струје и ризик од опекотина

Ако сте дуже одсутни, искључите бојлер или подесите ноћни режим

Ове промјене можда дјелују мале, али заједно могу смањити рачуне и до 15–20%.

Зашто ово функционише

- Спрјечава непотребно гријање воде

- Смањује трошкове електричне енергије без додатног улагања

Једноставно је и доступно свима

Стручњаци напомињу да ове промјене не замјењују техничку провјеру бојлера и да је увијек добро провјерити стање уређаја код сертификованог сервиса, пише Крстарица.

Злата вриједан савјет

Провјерите свој бојлер већ данас и подесите температуру – мале промјене сада значе велике уштеде сутра.

