Људи гријеше, а рачуни само расту: На овој температури бојлер троши највише струје

У вријеме када цијене електричне енергије расту, правилно подешавање потрошње струје бојлера може направити велику разлику у мјесечним рачунима.
Мали трик у подешавању бојлера често пролази незапажено, али управо он може значајно утицати на мјесечне рачуне.
Стручњаци за енергетску ефикасност и кућне инсталације упозоравају да већина људи не провјерава температуру бојлера правилно, што значи да дупло више троше него што би требало.
Искуства мајстора и савјети искусних домаћица показују да ситна промјена у термостату може смањити потрошњу струје без икаквих додатних улагања. Али права истина лежи у детаљима које већина људи занемарује – колико често провјеравају термостат, да ли користе програмабилне режиме и да ли су упознати са оптималном температуром за домаћинство.
Овај једноставан водич помаже да уштедите новац без икаквих компликација:
Оптимална температура је 55–60°C за већину домаћинстава
Не подижите температуру преко 60°C – ово повећава потрошњу струје и ризик од опекотина
Ове промјене можда дјелују мале, али заједно могу смањити рачуне и до 15–20%.
- Спрјечава непотребно гријање воде
- Смањује трошкове електричне енергије без додатног улагања
Стручњаци напомињу да ове промјене не замјењују техничку провјеру бојлера и да је увијек добро провјерити стање уређаја код сертификованог сервиса, пише Крстарица.
Провјерите свој бојлер већ данас и подесите температуру – мале промјене сада значе велике уштеде сутра.
