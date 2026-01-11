Евро пада: Долар јача другу недјељу заредом

11.01.2026
На глобалним девизним тржиштима, долар је прошле недјеље ојачао у односу на корпу валута, другу недјељу заредом, након наглог пада прошле године.
Индекс долара, који мјери вриједност америчког долара у односу на шест главних валута, порастао је прошле недјеље за 0,7 одсто, на 99,14 поена.
Истовремено, долар је ојачао у односу на европску валуту за 0,7 одсто, а евро је пао на 1,1640 долара.
Америчка валута је такође ојачала у односу на јапански јен, за 0,7 одсто, а долар је достигао 157,90 јена.
Након пада од 9,4 одсто прошле године, индекс долара је порастао почетком ове године.
У првој недјељи нове године било је мало вијести, а инвеститори су највише пажње посветили извјештају о запослености.
У САД је број запослених повећан за 50.000 у децембру, мање него у претходном мјесецу и мање него што се очекивало. Међутим, стопа незапослености је пала са 4,5 на 4,4 процента, што указује да тржиште рада није тако лоше.
Као резултат тога, подаци нису значајно утицали на очекивања у вези са каматним стопама америчке централне банке.
Процјене тржишта показују да постоји више од 90 процената шансе да ће Фед оставити каматне стопе непромијењене у јануару, након што их је смањио за 0,25 процентних поена на посљедња три састанка.
Недавно објављени записници са састанка Феда показали су да је већина њих подржала смањење стопе у децембру, али да постоје велике разлике у мишљењима о ризицима за економију.
Док неки званичници Феда сматрају да би каматне стопе требало наставити да се смањују због слабости тржишта рада, други сматрају да би каматне стопе требало задржати на садашњим нивоима још неко вријеме јер је инфлација и даље знатно изнад циљаног нивоа Феда од око 2 процента, преноси Блиц.
Према недавно објављеним процјенама Феда, челници централних банака очекују једно смањење каматних стопа у просјеку у 2026. години, док тржиште процјењује да ће каматне стопе бити смањене два пута за по 0,25 процентних поена.
