Рио Тинто и Гленкор раде на стварању рударског гиганта

Извор:
Б92
09.01.2026
22:33
09.01.2026
Рударска компанија Рио Тинто потврдила је да води прелиминарне разговоре са фирмом Гленкор о могућем обједињавању дијела пословања или цјелокупног бизниса, укључујући опцију спајања кроз размјену акција.
Рио Тинто очекује да ће евентуална трансакција бити остварена кроз преузимање Гленкора путем судски одобрене шеме аранжмана, у складу са британским правилима о преузимањима.
Из Рио Тинта наглашавају да не постоји извјесност да ће понуда заиста бити поднета, нити какви би били њени услови, уколико до тога дође.
Саопштење, како се наводи, не треба тумачити као наговјештај конкретних елемената евентуалне трансакције, а компанија задржава право да размотри и друге облике или комбинације накнаде.
Рио Тинто има рок до 5. фебруара 2026. године у 17.00 часова по лондонском времену да објави чврсту намјеру да упути понуду за Гленкор или да саопшти да од тога одустаје, наводи се на веб страници компаније.
Обје компаније поседују значајне руднике бакра, који профитирају од цијена које достижу рекордне нивое, а спајање би могло да створи снажног ривала највећем свјетском рудару, групацији БХП, преноси Гардијан.
Акције Гленкора су након вијести порасле за осам одсто.
