Минус је увелико ту: Какве су тренутно цијене пелета

Пелет је почетком гријне сезоне постао један од најтраженијих производа у БиХ, а листе чекања код произвођача и даље су присутне, док поједини грађани већ сада резервишу огрев и за наредну годину.
Наиме, како кажу произвођачи, цијене се крећу од 535 до 690 марака, зависно од класе пелета.
У фирми "Дрвопродеx" из Бањалуке кажу да тренутно биљеже велики број упита за пелет, те да их грађани свакодневно зову како би резервисали овај огрев.
"Ми од почетка новембра нисмо примали нове наруџбе, јер смо већ имали велики број раније договорених испорука, али сада грађани већ резервишу пелет за наредну годину", казали су из овог предузећа.
Додају да је тренутна цијена палете 535 КМ, укључујући и превоз, али да за сада не могу прецизирати какве ће бити цијене у наредном периоду.
"Током љетних мјесеци готово да није било наруџби, а затим је крајем септембра и почетком октобра интересовање нагло порасло, тако да од новембра нисмо примали нове наруџбе", наводе из "Дрвопродекса".
Слична ситуација је и у сарајевској компанији "Дрвосјеча", која послује путем представништава у неколико градова широм Босне и Херцеговине, из које наводе да цијена зависи од класе.
"Тако је пелет А2 класе тренутно доступан по цијени од 670 КМ по тони, док А1 класа достиже цијену и до 690 КМ по тони плус превоз. Имамо веома много наруџби, купци чак морају чекати неколико дана на испоруку", наводе из ове фирме и додају да се интензивно ради на испоруци како би се задовољиле потребе тржишта.
И Горан Ивановић, представник произвођача пелета у БиХ, каже да је неочекивано велика потражња изненадила и саме произвођаче.
"Пелета тренутно има на бензинским пумпама и у слободној продаји. Произвођачи који су раније преузели велики број наруџби још врше испоруке. Претпостављамо да су потрошачи већ обезбиједили одређене количине, али уколико се обистине најаве о обилним падавинама и уколико зима потраје, биће приморани да додатно купују", казао је Ивановић.
Он упозорава да би у случају обилних сњежних падавина могло доћи до отежаног дотока сировина, што би додатно утицало на тржиште пелета, да буде несташице. Али истиче да се нада да се таква ситуација неће десити.
Подсјетио је да су током готово мртве љетне сезоне, због минималне потражње и ниских цијена, произвођачи смањили производњу, преноси портал "Независне".
"Чак ни извоз није био бољи него претходних година, тако да ништа није наговјештавало тако велику потражњу која се појавила од почетка септембра. У првом таласу су све количине на домаћем тржишту биле распродате, а затим су се почеле правити листе наруџби", истакао је Ивановић.
Објаснио је да је због велике потражње евидентан и недостатак пелета у претходна два мјесеца, као и високе цијене код неких дистрибутера.
"У сарадњи с надлежним министарствима у Босни и Херцеговини чинимо све што је могуће да стабилизујемо тржиште пелета, да спријечимо нагли раст цијена и да сваког потрошача снабдијевамо потребном количином", рекао је Ивановић.
Како је рекао, производња пелета је од септембра порасла за око 70 одсто.
