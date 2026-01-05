Забиљежен раст криптовалута: Биткоин предводи тржиште

05.01.2026
09:45
Криптовалуте су побједнички ушле у нову годину, а раст одражава скок цијена роба и азијских акција, подстакнут замахом који предводи вјештачка интелигенција и геополитичким догађајима.
Биткоин је у понедјељак, 5.децембра, накратко дотакао 93.000 долара, док су се трговци ослањали на нови апетит за ризиком на тржиштима након што су САД збациле Мадура, а почетни токови на почетку године подстакли су раст главних токена послије нестабилног завршетка 2025. године.
БТЦ је порастао за око један одсто у посљедња 24 сата и приближно три одсто током седам дана, док се етер задржао близу 3.160 долара, такође у плусу на дневном нивоу.
XRP је додао око три одсто и попео се изнад 2,10 долара, продужавајући снажан учинак с почетка јануара, док се Солана кретала близу 136 долара.
ДОГЕ је током дана ослабио, али је и даље у порасту од 17 одсто у протеклој седмици, што представља највеће добитке међу главним берзама.
Позиционирање на тржишту деривата додатно је појачало кретања.
Ликвидације су у посљедња 24 сата премашиле 260 милиона долара, при чему су кратке позиције чиниле око 200 милиона долара, што показује да су касни продавци били приморани да затварају позиције како су цијене расле.
Више од 121 милион долара кратких позиција избрисано је само у посљедња четири сата, у поређењу са мање од девет милиона долара дугих позиција. Ликвидације дугих позиција остале су релативно скромне током цијелог периода, што указује на тржиште на којем је медвјеђи левераге био пренатрпан и рањив. На водећој децентрализованој платформи фокусираној на перпетуал уговоре, Hyperliquid, кратке позиције су и даље чиниле око 54,4 одсто свих ликвидираних позиција, у односу на 45,6 одсто дугих позиција, према подацима HyperDasha.
Раст биткоина дошао је уз јачање ризичне имовине и нови скок цијена роба. Азијске акције порасле су на рекордне нивое док су инвеститори масовно куповали технолошке акције, продужавајући прошлогодишњи замах вођен вјештачком интелигенцијом.
Сирова нафта Брент стабилизовала се након почетне слабости повезане с дешавањима у Венецуели, док је злато нагло скочило изнад 4.400 долара по унци, а сребро забиљежило још већи раст.
Трговци наводе да понуда с почетка године одражава мјешавину позиционирања и релативне вриједности, при чему су криптовалуте и даље знатно испод својих историјских максимума, док се остала имовина налази близу рекордних нивоа, преноси СееБиз.
