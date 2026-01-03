Завршена градња још једног објекта Лидла у Српској

Извор:
Малопродајни објекат њемачког трговачког ланца Лидл у Источном Сарајеву је завршен.
Објекат је у потпуности изграђен, укључујући и велики паркинг простор испред, док су у току још само завршни радови попут уређења зелених површина, пише "Бизнисинфо".
Нови продајни објекат смјештен је у Лукавици.
Ово је трећи изграђени Лидл у ширем подручју Сарајева.
Први објекат раније је завршен у насељу Халиловићи, док је други изграђен на улазу у Вогошћу из правца Сарајева.
Званичан почетак рада се, према ранијим најавама, очекује крајем ове или почетком идуће године истовременим отварањем десетак продавница широм БиХ.
Осим малопродајних објеката, Лидл је у БиХ изградио и велики дистрибутивни центар у Лепеници.
