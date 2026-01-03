Logo
Large banner

Завршена градња још једног објекта Лидла у Српској

Извор:

АТВ

03.01.2026

16:05

Коментари:

0
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац
Фото: Pixabay/ChriskyKey

Малопродајни објекат њемачког трговачког ланца Лидл у Источном Сарајеву је завршен.

Објекат је у потпуности изграђен, укључујући и велики паркинг простор испред, док су у току још само завршни радови попут уређења зелених површина, пише "Бизнисинфо".

prase

Економија

Божић је на прагу: Колико коштају јагњетина и прасетина

Нови продајни објекат смјештен је у Лукавици.

Ово је трећи изграђени Лидл у ширем подручју Сарајева.

Први објекат раније је завршен у насељу Халиловићи, док је други изграђен на улазу у Вогошћу из правца Сарајева.

Званичан почетак рада се, према ранијим најавама, очекује крајем ове или почетком идуће године истовременим отварањем десетак продавница широм БиХ.

Снијег, Кнежево

Друштво

Најављени проблеми: Ови дијелови ће бити највише на удару

Осим малопродајних објеката, Лидл је у БиХ изградио и велики дистрибутивни центар у Лепеници.

Подијели:

Тагови:

Лидл

Источно Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Инцидент на бх. планини, има повријеђених

Хроника

Инцидент на бх. планини, има повријеђених

3 ч

0
Пет особа умрло од грипа у старачком дому

Свијет

Пет особа умрло од грипа у старачком дому

3 ч

0
Трагедија у Шамцу: Возач преминуо за воланом током вожње

Хроника

Трагедија у Шамцу: Возач преминуо за воланом током вожње

3 ч

0
Николасу Мадуру пријети језива казна у Америци

Свијет

Николасу Мадуру пријети језива казна у Америци

3 ч

6

Више из рубрике

Божић је на прагу: Колико коштају јагњетина и прасетина

Економија

Божић је на прагу: Колико коштају јагњетина и прасетина

3 ч

0
Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили

Економија

Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили

3 ч

0
Америчка војна операција против Венецуеле могла би изазвати раст цијена нафте

Економија

Америчка војна операција против Венецуеле могла би изазвати раст цијена нафте

5 ч

0
Цијене злата и сребра настављају снажан раст

Економија

Цијене злата и сребра настављају снажан раст

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

10

Република Српска - симбол слободе и отпора

19

10

Ова жена има највеће шансе да замијени Николаса Мадура

18

58

Савјет њемачких мајстора за хладне ноћи: Ово треба да држите у ауту

18

57

Централне вијести, 03.01.2026.

18

51

Тодор је прва беба рођена у овој години у Приједору

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner