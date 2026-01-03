Трагедија у Шамцу: Возач преминуо за воланом током вожње

03.01.2026
15:45
Возач Т.Г. из Шамца преминуо је ноћас (3. јануара) током вожње на магистралном путу Шамац – Брчко у мјесту Ново село па је дошло до слетања његовог аутомобила.
"Полицијској станици Шамац је око 00:40 часова пријављено да је на магистралном путу Шамац – Брчко у мјесту Ново село, општина Шамац, дошло до слетања путничког аутомобила "BMW" са коловоза", наводе из ПУ Бијељина.
На лице мјеста изашли су полицијски службеници Полицијске станице Шамац који су у путничком аутомобилу на мјесту возача затекли беживотно тијело лица Т.Г. са подручја општине Шамац.
Од стране љекара Хитне помоћи Дома здравља Шамац, код лица Т.Г. констатована је природна смрт.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју, а увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске станице Шамац.
