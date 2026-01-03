Logo
Трагедија у Шамцу: Возач преминуо за воланом током вожње

03.01.2026

15:45

Трагедија у Шамцу: Возач преминуо за воланом током вожње
Фото: АТВ

Возач Т.Г. из Шамца преминуо је ноћас (3. јануара) током вожње на магистралном путу Шамац – Брчко у мјесту Ново село па је дошло до слетања његовог аутомобила.

"Полицијској станици Шамац је око 00:40 часова пријављено да је на магистралном путу Шамац – Брчко у мјесту Ново село, општина Шамац, дошло до слетања путничког аутомобила "BMW" са коловоза", наводе из ПУ Бијељина.

На лице мјеста изашли су полицијски службеници Полицијске станице Шамац који су у путничком аутомобилу на мјесту возача затекли беживотно тијело лица Т.Г. са подручја општине Шамац.

Од стране љекара Хитне помоћи Дома здравља Шамац, код лица Т.Г. констатована је природна смрт.

Швајцарска пожар Нова година

Свијет

Херој Српкиња из околине Бијељине: Спасавала повријеђене у Швајцарској

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју, а увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске станице Шамац.

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Šamac

трагедија

