Херој Српкиња из околине Бијељине: Спасавала повријеђене у Швајцарској

Извор:

РТС

03.01.2026

15:36

Коментари:

1
Фото: Tanjug / AP / Police Cantonale Valaisanne

Један од хероја који су спасавали повријеђене из пожаром захваћене дискотеке у Кран-Монтани у Швајцарској је и Српкиња из околине Бијељине, која ради као добровољни ватрогасац, рекао је српски привредник и власник више ресторана у Кран-Монтани Ацо Калајџић.

"Звао сам је да је подржим. Она је видјела сву ту дјецу која су изгорјела. Износила је и живе и мртве", рекао је Калајџић.

Он је навео да су повријеђена српска дјеца прошла махом са опекотинама руку и шака, те да се и даље се трага за Стефаном Ивановићем који је, према тврдњама очевидаца, поступио као херој јер је одмах почео да евакуише дјецу из пожаром захваћене дискотеке.

"Када су му први гости рекли шта се догађа, да је ватра, он је ушао и изгурао неколико деце и онда се поново враћао и у том спасавању се некако заглавио. Херојски је поступио. Надам се да није платио животом", рекао је Калајџић за РТС.

Када је ријеч о српској дјеци која су повријеђена, Калајџић наводи да један од њих живи на 20 километара од Кран-Монтане, а да је други момак из овог одмаралишта, гдје живи са родитељима.

Он је додао да су се Срби из овог дијела Швајцарске ујединили и покушавају једни другима да помогну.

"Доста смо се солидарисали. Има доста наше дјеце која су била ту около. Имам пријатеље чија су дјеца била ту, али су изашли 15 минута раније, тек да промијене бар, срећом. Сада смо сви ту, зовемо се, распитујемо се треба ли некоме нека помоћ", каже Калајџић.

Николас Мадуро

Свијет

Николасу Мадуру пријети језива казна у Америци

Тренутну ситуацију у овом швајцарском зимском одмаралишту описује као тужну, те додаје да грађани носе цвијеће, пале свијеће на мјесту трагедије како би одали почаст настрадалима.

Надлежни још утврђују узроке трагедије, а Калајџић каже да и даље нема званичног саопштења како је дошло до пожара.

"Пријатељ ми је командант ватрогасаца који су гасили пожар. Објаснио ми је да нико неће да неку прогнозу. Судећи по причама те деце која су била ту и која су све видјелаa, плафон се запалио. С обзиром да су то била дјеца млађа од 20 година они су то можда схватили као игру. Није био нико старији да реагује, да их евакуише", наводи Калајџић.

Додаје да у свему има доста "фаталности".

"Сада ћемо тражити одговорне, има вјероватно криваца, али највећи кривац је фаталност да се то тако издешавало, да је неко хтио да буде тако не би могао то изрежирати", увјерен је.

Додаје да се незванично прича да је све почело паљењем ватромета.

"Истрага ће показати шта је у питању", истиче Калајџић.

Коментари (1)
Стање на граничним прелазима

