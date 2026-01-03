Ирска Хрватима нуди до 70 хиљада евра, не морају ни да живе тамо

03.01.2026
15:03
Коментари:0
Док цијене некретнина у великим европским градовима постају неиздрживе, поједине државе и општине кренуле су у потпуно супротном смјеру.
Како би спасили празне улице, затворене школе и куће које пропадају, европски региони нуде невјероватне подстицаје за досељавање – од директних готовинских субвенција до некретнина за симболичан износ од једног евра.
Најатрактивнија понуда тренутно долази из Ирске. У оквиру политике „Наша жива острва“, ирска влада настоји да оживи заједнице на 30 острва која нису мостовима повезана са копном.
У склопу овог пројекта нуди се до 70.000 евра бесповратних средстава за обнову напуштених или запуштених некретнина.
Некретнина мора бити изграђена прије 2007. године.
Мора бити празна најмање двије године.
Средства се користе за грађевинске радове, изолацију и структурна побољшања.
Друштво
Сутра је најљепши празник посвећен очевима: Овај обичај се обавезно поштује
Кључна погодност: За разлику од неких других програма, ирски модел омогућава да некретнина након обнове служи као стални дом, али и као објекат за најам. То практично значи да власници након добијања новца и завршетка обнове не морају нужно проводити цијелу годину на острву, већ некретнину могу користити као инвестицију.
Уколико преферирате југ, италијанска мјеста нуде другачије моделе подршке:
Радицондоли (Тоскана): Овај средњовјековни градић издвојио је 400.000 евра за привлачење нових становника који се уселе почетком 2026. године. Општина покрива половину станарине током прве двије године, а нуди и субвенције за куповину кућа које, за разлику од оних „за 1 евро“, не захтијевају хитну и скупу тоталну реконструкцију.
Сардинија: Власти овог острва додјељују до 15.000 евра за куповину или обнову куће у мјестима са мање од 3.000 становника. Уз то, нуде и мјесечне накнаде за дјецу (600 евра за прво, 400 за свако сљедеће) до њихове пете године живота.
Шпанија се фокусира на оживљавање села кроз бизнис:
Холапуебло: Програм намијењен предузетницима. Организација проналази општине које нуде повољно становање и комуналне услуге онима који су спремни да покрену сопствени посао у малој заједници.
Волвер ал Пуебло: Платформа која служи као „карта ресурса“ гдје заинтересовани могу пронаћи јефтине куће и конкретне прилике за запошљавање у руралним предјелима.
Шкотска: Ренџер на пустом острву
За оне који траже привремену промјену и авантуру, Шкотски фонд за дивље животиње тражи ренџера за острво Ханди. Уз бесплатан смјештај у колиби, плата износи око 5.000 евра мјесечно. Задатак је праћење популације птица у резервату током шест мјесеци, уз потпуну изолацију од урбаног живота, преноси Дневно.
Најновије
Најчитаније
15
14
15
03
14
48
14
46
14
42
Тренутно на програму