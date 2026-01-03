Сутра је најљепши празник посвећен очевима: Овај обичај се обавезно поштује

Вјерници су протеклих недјеља обиљежавали Материце и Дјетињце, празнике посвећене мајкама и дјеци, а сада је дошлао ред и на очеве.

На сутрашњи дан, исто као на Материце, дјеца поране и унапријед припремљеним канапом, концем, шалом, марамом или каишем на препад везују своје очеве за ноге на исти начин као што су њих везивали на Дјетињце.

Очеви би обично данима унапријед сакривали све конопце, а дјеца би покушавала да их некако набаве, како би припремљено дочакала празник. Према обичају очеви треба дјеци да дају поклоне како би били ослобођени.

Овај дан упућује на то колико је важно чувати заједништво и љубав према породици.

Такође се на овај дан спрема свечани, посни ручак, који породицу окупља за столом.