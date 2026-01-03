Logo
Сутра је најљепши празник посвећен очевима: Овај обичај се обавезно поштује

Сутра је најљепши празник посвећен очевима: Овај обичај се обавезно поштује
Фото: ATV

Сутра је посљедња недјеља пред Божић, а обиљежава је празник посвећен очевима - Оци.

Вјерници су протеклих недјеља обиљежавали Материце и Дјетињце, празнике посвећене мајкама и дјеци, а сада је дошлао ред и на очеве.

stasa kosarac

БиХ

Кошарац: За стабилност и напредак Српске заслужна политика Милорада Додика

На сутрашњи дан, исто као на Материце, дјеца поране и унапријед припремљеним канапом, концем, шалом, марамом или каишем на препад везују своје очеве за ноге на исти начин као што су њих везивали на Дјетињце.

Очеви би обично данима унапријед сакривали све конопце, а дјеца би покушавала да их некако набаве, како би припремљено дочакала празник. Према обичају очеви треба дјеци да дају поклоне како би били ослобођени.

Овај дан упућује на то колико је важно чувати заједништво и љубав према породици.

cipele kisa

Савјети

Генијалан трик помоћу ког ће ципеле постати водоотпорне за само 5 минута

Такође се на овај дан спрема свечани, посни ручак, који породицу окупља за столом.

