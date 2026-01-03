Кошарац: За стабилност и напредак Српске заслужна политика Милорада Додика

Извор:
Замјеник предсједавајуће Свјета министара Сташа Кошарац изјавио је да је Република Српска политички и економски стабилна са јасном визијом даљег напретка и развоја захваљујући одговорним политикама Милорада Додика и институција Српске.
Кошарац је навео да су пројекти политичке и економске дестабилизације Српске осмишљени у главама нелегитимног Кристијана Шмита и Сарајева, али да нису и никада неће успјети, јер њихове нечасне намјере нису и никада неће бити снажније од љубави, патриотизма и одговорности према Републици Српској.
"Ми знамо шта бранимо! Српска је у фокусу свих наших активности и наш заједнички циљ је да она свакодневно јача на политичком, економском и социјалном плану упркос бројним изазовима данашњице", написао је Кошарац на "Инстаграму".
Он је указао на то да сви економски параметри свједоче да је Република Српска на добром путу, са јасним институционалним оквиром, развијеном инфраструктуром и снажним улагањима у здравство, образовање и социјалну политику.
"На почетку ове године отварамо нову, савремену болницу у Требињу. Ово је један од најзначајнијих здравствених пројеката у Херцеговини, те посљедњи у низу примјера снажне трансформације здравственог система Српске", рекао је Кошарац.
Како је навео, то је показатељ посвећености и опредјељења руководства Српске да се сви њени дијелови равномјерно развијају.
"У протеклој деценији биљежимо снажан замајац у развоју инфраструктуре, што је најочитији показатељ друштвеног напретка. Изграђени су километри аутопутева, унапријеђена постојећа саобраћајна инфраструктура, изграђени мостови, а започети су и пројекти који ће додатно повезати све крајеве Српске", рекао је Кошарац.
Посебна пажња, каже, посвећена је развоју енергетских капацитета и потенцијала Српске који потврђују стратешко опредјељење ка енергетској стабилности и независности.
"Нажалост, политички односи у ФБиХ и на нивоу институција БиХ успоравају економски развој Српске. У прилог томе свједоче блокаде изградње Источне нове интерконекције, противљења чланству у иницијативи `Отворени Балкан`, као и новим глобалним платформама попут БРИКС-а и слично", рекао је Кошарац.
