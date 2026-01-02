Сједница је било, али не и договора: Неефикасан рад Парламентарне скупштине БиХ

Аутор:Бранка Дакић
02.01.2026
19:17
Коментари:0
Сједница је било, али не и договора. Предлагали су се закони, за које се унапријед знало да неће проћи, јер за подршку углавном није било ентитетске већине.
Тако се рад оба дома Парламентарне скупштине БиХ у протеклој години, према мишљењу појединих посланика, претворио у позорницу политичке борбе и одавно већ није мјесто гдје се доносе закони и одлуке у интересу грађана Бих.
"Кроз парламент покушавају да поправе своју политичку позицију, која је веома лоша, фокусирајући се на неку причу европских закона, односно приближавања Европској унији, а суштина није видљива у раду парламента, зато што је парламент постао мјесто покушаја остваривања политичких поена", каже Мирослав Вујичић, посланик Клуба СНСД-а у ПД ПС БиХ.
Ово није рад, већ наставак нерада, оцјењују посланици опозиције из Републике Српске. Воље за рјешавањем истинских проблема није било, умјесто тога на дневном реду скоро сваке сједнице биле су самосталне иницијативе посланика, каже Младен Босић.
"Ова владајућа коалиција, очигледно, није никада профункционисала у Савјету министара. Посљедица тога је што не долазе закони у парламент и рад се, углавном сводио на самосталне иницијативе посланика, а не на системско рјешавање проблема", каже Босић, посланик СДС-а у ПД ПС БиХ
Блокаде и бахатост - укратко рад Парламентарне скупштине БиХ оцјењује Шемсудин Мехмедовић.
"Моја општа оцјена је да је овај парламент неефикасан, јер број усвојених закона довољно говори о томе", рекао је Шемсудин Мехмедовић, посланик СДА у ПД ПС БиХ.
Став посланика дијеле и политички аналитичари. Рад Представничког, али и Дома народа одраз је неуређене државе.
"Гдје је дошло до промјене односа снага, захваљујући Тројки из Федерације и опозиције из Републике Српске. Рад те скупштине ће бити упамћен по безброј покушаја промјене власти. Та Парламентарна скупштина, поготово Представнички дом је мјесто најнижих трвења и неспоразума", каже Драгомир Вуковић, политички аналитичар.
Пропали су, између осталог, и покушаји да се у парламенту усвоје европски закони. Наредна сједница Представничког дома требало би да буде одржана 22. јануара, а крајем мјесеца требало би да засједа и Дом народа. Дневни ред још није познат.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
