Тежак удес код Приједора: Директан судар два аута, има повријеђених

02.01.2026
17:45
Коментари:0
На магистралном путу Приједор–Козарска Дубица, у мјесту Горњи Јеловац, данас, 2. јануара, догодила се тешка саобраћајна незгода.
Како наводи ИнфоПриједор удес се догодио око 15.40 часова.
Према незваничним информацијама, у директном судару учествовала су два путничка возила.
У овом жестоком судару има повријеђених особа, али степен и тежина повреда за сада нису познати, наводи ИнфоПриједор и додаје:
"Повријеђени су збринути на лицу мјеста, а саобраћај на овој дионици пута одвија се отежано".
На мјесто несреће одмах су упућени полиција, као и двије екипе Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Приједор, те два возила Хитне медицинске помоћи Дома здравља Приједор.
Након полицијског увиђаја биће познато више детаља о узроку незгоде и околностима под којима је до ње дошло.
Регион
4 ч0
Друштво
4 ч2
Свијет
4 ч0
Друштво
5 ч0
Хроника
7 ч0
Хроника
8 ч0
Хроника
8 ч0
Хроника
10 ч0
Најновије
Најчитаније
22
03
22
00
21
50
21
47
21
42
Тренутно на програму