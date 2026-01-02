Logo
Тежак удес код Приједора: Директан судар два аута, има повријеђених

02.01.2026

17:45

Фото: Инфо Приједор

На магистралном путу Приједор–Козарска Дубица, у мјесту Горњи Јеловац, данас, 2. јануара, догодила се тешка саобраћајна незгода.

Како наводи ИнфоПриједор удес се догодио око 15.40 часова.

Према незваничним информацијама, у директном судару учествовала су два путничка возила.

У овом жестоком судару има повријеђених особа, али степен и тежина повреда за сада нису познати, наводи ИнфоПриједор и додаје:

"Повријеђени су збринути на лицу мјеста, а саобраћај на овој дионици пута одвија се отежано".

На мјесто несреће одмах су упућени полиција, као и двије екипе Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Приједор, те два возила Хитне медицинске помоћи Дома здравља Приједор.

Након полицијског увиђаја биће познато више детаља о узроку незгоде и околностима под којима је до ње дошло.

udes

Приједор

Саобраћајна несрећа

