Преврнуо се аутомобил на путу Сарајево-Пале

Извор:

СРНА

02.01.2026

14:44

Фото: Срна

Возач је на путу Сарајево-Пале, у мјесту Лапишница, изгубио контролу над возилом којим је управљао и преврнуо се на кров, али нико није повријеђен, потврђено је из Оперативног центра МУП-а Кантона Сарајево.

Ова саобраћајна незгода пријављена је у 13.20 часова.

Саобраћај се на овој дионици одвија успорено, а возачима се савјетује да брзину прилагоде условима на путу.

