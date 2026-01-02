Преврнуо се аутомобил на путу Сарајево-Пале

Извор:
СРНА
02.01.2026
14:44
Коментари:0
Возач је на путу Сарајево-Пале, у мјесту Лапишница, изгубио контролу над возилом којим је управљао и преврнуо се на кров, али нико није повријеђен, потврђено је из Оперативног центра МУП-а Кантона Сарајево.
Ова саобраћајна незгода пријављена је у 13.20 часова.
Саобраћај се на овој дионици одвија успорено, а возачима се савјетује да брзину прилагоде условима на путу.
