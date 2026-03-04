Logo
Large banner

Иранска ракета ишла ка Кипру, а не ка Турској?

Извор:

Телеграф

04.03.2026

17:47

Коментари:

0
Балистичка ракета
Фото: Tanjug/AP

Турски државни званичник изнио је другачију верзију у вези са претходним саопштењима о балистичкој ракети лансираној из Ирана, коју су пресрели НАТО системи противваздушне одбране прије него што је ушла у турски ваздушни простор. Званичник, који је тражио да остане анониман, рекао је АФП-у да је ракета била упућена ка Кипру, а не ка Турској.

Званичник је навео да је ракета "одлутала са курса" након што је лансирана ка бази коју је описао као "грчко-кипарску", што имплицира да Турска није била циљ. Међутим, није изнио никакве доказе који би потврдили ову тврдњу.

Раније је Турска саопштила да су НАТО системи одбране пресрели балистичку ракету лансирану из Ирана прије него што је ушла у турски ваздушни простор. Познато је да је батерија Патриот система инсталирана у региону Адана још од 2016. године, на захтјев Анкаре.

"Балистичка ракета, лансирана из Ирана и откривена док се кретала ка турском ваздушном простору након што је прошла кроз ваздушни простор Ирака и Сирије, пресретнута је на вријеме и неутралисана од стране НАТО система одбране распоређених у Источном Средоземљу", саопштило је тада турско Министарство одбране.

Исто саопштење навело је да је муниција која је пала у региону Дертјол у провинцији Хатај дио турског система противваздушне одбране, који је пресрео пријетњу у ваздуху. Није било жртава нити повријеђених у инциденту.

"Подсјећамо да задржавамо право да одговоримо на свако непријатељско понашање према нашој земљи. Позивамо све стране да се уздрже од поступака који би могли погоршати сукоб у региону. У том контексту наставићемо консултације са НАТО и нашим другим савезницима. Ово се саопштава у циљу информисања јавности", навело је министарство.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови :

Иран

Kipar

Turska

raketa

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Напад-Дубаи

Свијет

Богаташи Дубаија се скривају у бункерима и "собама панике"

3 ч

0
"Предсједничка пратња" Станивуковића у "сивој зони", на располагању му и 4 возача

Бања Лука

"Предсједничка пратња" Станивуковића у "сивој зони", на располагању му и 4 возача

3 ч

7
Драма у Саудијској Арабији: Иранци напали највећу рафинерију на Блиском истоку

Економија

Драма у Саудијској Арабији: Иранци напали највећу рафинерију на Блиском истоку

3 ч

0
Револуционарна гарда преузима команду, очекују се још жешћи напади: Да ли се ствари отимају контроли?

Свијет

Револуционарна гарда преузима команду, очекују се још жешћи напади: Да ли се ствари отимају контроли?

3 ч

0

Више из рубрике

Напад-Дубаи

Свијет

Богаташи Дубаија се скривају у бункерима и "собама панике"

3 ч

0
Револуционарна гарда преузима команду, очекују се још жешћи напади: Да ли се ствари отимају контроли?

Свијет

Револуционарна гарда преузима команду, очекују се још жешћи напади: Да ли се ствари отимају контроли?

3 ч

0
Погођен танкер у Ормуском мореуз

Свијет

Погођен танкер у Ормуском мореуз

5 ч

0
Америчка подморница потопила ирански ратни брод

Свијет

Невјероватан снимак! Овако је америчка подморница погодила ирански ратни брод

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

02

Одрон у руднику у Конгу: Погинуло више од 200 људи, међу њима и 70 д‌јеце

21

02

АТВ на мјесту гдје се традиција не заборавља: Младе уче да знају ко су и одакле су

21

00

Тјерао жену да му пошаље експлицитне фотографије, па их слао њеној породици

20

51

Тренерски подвиг Огњена Зарића: Алтах постао хит аустријске Бундеслиге

20

47

Добри резултати на понос Атлетског клуба Борац

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner