Иранска ракета ишла ка Кипру, а не ка Турској?

Извор:
Телеграф
04.03.2026
17:47
Турски државни званичник изнио је другачију верзију у вези са претходним саопштењима о балистичкој ракети лансираној из Ирана, коју су пресрели НАТО системи противваздушне одбране прије него што је ушла у турски ваздушни простор. Званичник, који је тражио да остане анониман, рекао је АФП-у да је ракета била упућена ка Кипру, а не ка Турској.
Званичник је навео да је ракета "одлутала са курса" након што је лансирана ка бази коју је описао као "грчко-кипарску", што имплицира да Турска није била циљ. Међутим, није изнио никакве доказе који би потврдили ову тврдњу.
Раније је Турска саопштила да су НАТО системи одбране пресрели балистичку ракету лансирану из Ирана прије него што је ушла у турски ваздушни простор. Познато је да је батерија Патриот система инсталирана у региону Адана још од 2016. године, на захтјев Анкаре.
"Балистичка ракета, лансирана из Ирана и откривена док се кретала ка турском ваздушном простору након што је прошла кроз ваздушни простор Ирака и Сирије, пресретнута је на вријеме и неутралисана од стране НАТО система одбране распоређених у Источном Средоземљу", саопштило је тада турско Министарство одбране.
Исто саопштење навело је да је муниција која је пала у региону Дертјол у провинцији Хатај дио турског система противваздушне одбране, који је пресрео пријетњу у ваздуху. Није било жртава нити повријеђених у инциденту.
"Подсјећамо да задржавамо право да одговоримо на свако непријатељско понашање према нашој земљи. Позивамо све стране да се уздрже од поступака који би могли погоршати сукоб у региону. У том контексту наставићемо консултације са НАТО и нашим другим савезницима. Ово се саопштава у циљу информисања јавности", навело је министарство.
(Телеграф)
