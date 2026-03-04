Невјероватан снимак! Овако је америчка подморница погодила ирански ратни брод

Аутор:АТВ
04.03.2026
15:42
Коментари:0
Министарство рата САД објавило је снимак тренутка када је америчка подморница торпедом погодила иранску фрегату недалеко од обале Шри Ланке.
На снимку се види како је брод од силине експлозије буквално задњим дијелом полетио у ваздух!
Америчка подморница потопила је ирански ратни брод "Солејмани" у Индијском океану, изјавио је амерички министар рата Питер Хегсет.
"Америчка подморница је јуче у Индијском океану америчка подморница потопила ирански ратни брод који је мислио да је безбједан у међународним водама", рекао је Хегсет на конференцији за новинаре о текућим операцијама против Ирана.
Америчка подморница потопила ирански ратни брод
Он је нагласио да је америчка војна кампања седам пута снажнија од операција Израела током дванаестодневног рата прошле године.
Хегсет је навео да је уочено да Иран лансира мањи број ракета него на почетку Операције "Епски бијес".
Погледајте снимак овог стравичног поготка торпеда у иранску фретагу:
Video just now released showing the sinking of the IRIS Dena off the coast of Sri Lanka with an Mk. 48 torpedo. pic.twitter.com/oaZ2kGEwfC— OSINTdefender (@sentdefender) March 4, 2026
