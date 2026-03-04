Logo
Невјероватан снимак! Овако је америчка подморница погодила ирански ратни брод

Аутор:

АТВ

04.03.2026

15:42

Америчка подморница потопила ирански ратни брод
Фото: X

Министарство рата САД објавило је снимак тренутка када је америчка подморница торпедом погодила иранску фрегату недалеко од обале Шри Ланке.

На снимку се види како је брод од силине експлозије буквално задњим дијелом полетио у ваздух!

Огласио се Пит Хегсет

Америчка подморница потопила је ирански ратни брод "Солејмани" у Индијском океану, изјавио је амерички министар рата Питер Хегсет.

"Америчка подморница је јуче у Индијском океану америчка подморница потопила ирански ратни брод који је мислио да је безбједан у међународним водама", рекао је Хегсет на конференцији за новинаре о текућим операцијама против Ирана.

Он је нагласио да је америчка војна кампања седам пута снажнија од операција Израела током дванаестодневног рата прошле године.

Хегсет је навео да је уочено да Иран лансира мањи број ракета него на почетку Операције "Епски бијес".

Погледајте снимак овог стравичног поготка торпеда у иранску фретагу:

