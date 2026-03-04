АТВ у Паризу: Ово су најатрактивније туристичке дестинације

Аутор:АТВ
04.03.2026
14:44
Коментари:0
Ајфелов торањ једна је од локација која привлачи бројне туристе који посјећују Париз, а поред њега туристе привлачи и Богородичина катедрала Нотр Дам, која има око 11 милиона посјетилаца годишње, рекао је за АТВ туристички водич Борис Петровић.
"Ајфелов торањ је некада био непожељан, називали су га најружнијом грађевином, а сада је међу пет најатрактивнијих локација на свијету и симбол Француске", рекао је Петровић и додао:
"Лувр привлачи сличан број посјетилаца, као и Версајска палата. Најпосјећенија локација у Паризу су Галерије Ла Фајет, тржни центар који посјети око 36 милиона људи годишње. То је много више.".
Паришки паркови, како истиче, такође привлаче велики број туриста због своје уређености.
"Паркови су веома занимљиви. Луксембуршки парк можда не пада свакоме на памет, али је изузетно лијепа дестинација. Туристи се највише одушеве градом и урбанистичким уређењем, а управо паркови издвајају Париз од свих свјетских метропола", нагласио је Петровић.
Опширније у видеу:
Подсјетимо, екипа АТВ-а налази се у Паризу гдје ће присуствовати Недјељи моде.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 д0
Стил
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму